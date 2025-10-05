Видео
Видео

Главная Мода и красота Духи, которые будут в моде всегда — роскошные ароматы

Духи, которые будут в моде всегда — роскошные ароматы

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 19:50
Культовые духи, которые никогда не выйдут из моды — лучшие ароматы
Флакон с духами. Фото: Pexels

Некоторые духи неподвластны трендам и времени. Они не выйдут из моды никогда и будут актуальными даже через много лет. Эти ароматы покоряют своей страстью и особым шармом.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Лучшие духи всех времен и народов

Ex Nihilo Fleur Narcotique

Этот аромат напоминает мускусную вуаль, утонченную древесиной. В нотах парфюма переплетаются свежесть бергамота и нежное дыхание персика. Фрукты дополняют нежные цветочные мотивы — пион и жасмин, а апельсиновый цвет добавляет элегантности. Шлейф напоминает аромат утреннего цветочного дождя.

Wood Sage & Sea Salt Jo Malone London

Такая композиция также не выходит из моды и уже успела стать культовой. Этот парфюм — невероятное сочетание семян амбретты, морской соли и шалфея, дополненных оттенками красных водорослей и грейпфрута. Такой аромат напоминает сочетание морского воздуха с запахами соли и песка. Свежий и одновременно сложный — этот парфюм подойдет женщинам, которые любят выделяться.

Чим пахнуть парфуми Wood Sage & Sea Salt Jo Malone London
Духи Wood Sage & Sea Salt. Фото: Instagram

Molecule 02 Escentric Molecules

Настоящий секрет во флаконе. Molecule 02 Escentric Molecules раскрывается по-разному для всех. Возможно, именно благодаря этому он и стал культовым и вечно модным. Ноты аромата напоминают легкость морского бриза, свежесть и тепло. Это настоящая находка для ярких и уверенных в себе женщин.

Chance Eau Fraiche Chanel

Этот аромат наполнен особой игривостью и элегантностью. Он легкий и искрящийся. Благодаря нотам ярких цитрусов Chance Eau Fraiche Chanel дарит ощущение свежести и бодрости, а нежный жасмин с водяным гиацинтом раскрываются мягким цветочным звучанием.

Чим пахнуть парфуми Chance Eau Fraiche Chanel
Парфюм Chance Eau Fraiche Chanel. Фото: Instagram

Good Girl Gone Bad By Kilian

Этот парфюм напоминает вкусный нежный персик. Он принадлежит к группе цветочно-фруктовых ароматов. В верхних нотах раскрывается сладкий жасмин, романтичная роза и легкий акцент цветка османтуса. А волшебные ноты сердца напоминают зеленый фруктовый сад, раскинувшийся под теплом солнца.

Напомним, ранее мы писали о том, какие спортивные штаны будут этой осенью на пике популярности. Они станут самой комфортной вещью в гардеробе.

Также мы рассказывали о том, с чем носить замшевые сапоги осенью. Комбинировать их можно не только с классикой.

Кристина Колосова - Редактор
Автор:
Кристина Колосова
