Культовые духи, которые никогда не выйдут из моды — лучшие ароматы

Духи, которые будут в моде всегда — роскошные ароматы
Некоторые духи неподвластны трендам и времени. Они не выйдут из моды никогда и будут актуальными даже через много лет. Эти ароматы покоряют своей страстью и особым шармом.
Лучшие духи всех времен и народов
Ex Nihilo Fleur Narcotique
Этот аромат напоминает мускусную вуаль, утонченную древесиной. В нотах парфюма переплетаются свежесть бергамота и нежное дыхание персика. Фрукты дополняют нежные цветочные мотивы — пион и жасмин, а апельсиновый цвет добавляет элегантности. Шлейф напоминает аромат утреннего цветочного дождя.
Wood Sage & Sea Salt Jo Malone London
Такая композиция также не выходит из моды и уже успела стать культовой. Этот парфюм — невероятное сочетание семян амбретты, морской соли и шалфея, дополненных оттенками красных водорослей и грейпфрута. Такой аромат напоминает сочетание морского воздуха с запахами соли и песка. Свежий и одновременно сложный — этот парфюм подойдет женщинам, которые любят выделяться.
Molecule 02 Escentric Molecules
Настоящий секрет во флаконе. Molecule 02 Escentric Molecules раскрывается по-разному для всех. Возможно, именно благодаря этому он и стал культовым и вечно модным. Ноты аромата напоминают легкость морского бриза, свежесть и тепло. Это настоящая находка для ярких и уверенных в себе женщин.
Chance Eau Fraiche Chanel
Этот аромат наполнен особой игривостью и элегантностью. Он легкий и искрящийся. Благодаря нотам ярких цитрусов Chance Eau Fraiche Chanel дарит ощущение свежести и бодрости, а нежный жасмин с водяным гиацинтом раскрываются мягким цветочным звучанием.
Good Girl Gone Bad By Kilian
Этот парфюм напоминает вкусный нежный персик. Он принадлежит к группе цветочно-фруктовых ароматов. В верхних нотах раскрывается сладкий жасмин, романтичная роза и легкий акцент цветка османтуса. А волшебные ноты сердца напоминают зеленый фруктовый сад, раскинувшийся под теплом солнца.
