Духи, которые добавляют возраст — от этих ароматов лучше держаться подальше

Зрелая женщина держит в руках духи. Фото: freepik.com

Аромат может быть настоящей машиной времени. Иногда он возвращает нас в приятные воспоминания, но бывает и такое, что вместо легкости добавляет лишних лет. И даже самый красивый образ можно испортить, если дополнить его "не тем" ароматом.

В УНИАН рассказали, какие ноты в духах делают женщину старше, чем она есть на самом деле.

Ароматы, которые портят даже безупречный стиль

Роза

Классика, которая любит играть в "ретро". Если она смешана с тяжелыми или пудровыми аккордами, то вместо романтики получается ощущение старомодности. Современное звучание дает роза с цитрусами или специями — так она звучит свежо.

Роза. Фото: freepik.com

Гвоздика

Этот аромат на любителя. У многих он ассоциируется с бабушкиными флакончиками. Резкий, узнаваемый и немного старомодный. Парфюмеры пока не придумали, как сделать его модным, так что лучше оставить гвоздику в воспоминаниях.

Пачули

Это запах с характером и длинной историей. Но очень часто он переносит в 60-е, во времена хиппи-фестивалей. Особенно тяжело звучат моноароматы с пачули. Добавьте к ней цитрусы или легкие фрукты, чтобы она получила более свежий аромат.

Мускус

Когда-то считался самой чувственной нотой, а теперь в комбинации с мхом или кожаными аккордами часто делает аромат более "взрослым", чем хотелось бы. Если хотите легкости, то замените его на ваниль, карамель или что-то гурманское.

Мускус. Фото: freepik.com

Пудровые ноты

Фиалка, сирень, немного пудры. Вроде бы нежно, но в то же время старомодно. Такие запахи добавляют лет, а не легкости. Замените их на что-то фруктовое или цветочное — тогда сразу почувствуете разницу.

Древесные аккорды

Сандал, уд, ветивер — звучат глубоко и благородно. Но иногда слишком серьезно. Это те духи, которые подчеркивают статус, а не легкость. Если хочется более современного звучания, выбирайте древесные ноты с цитрусами или специями.

