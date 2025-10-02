Видео
Поясная сумка в новом формате — главный тренд сезона

Дата публикации 2 октября 2025 09:17
Неожиданный аксессуар сезона — гибридная поясная сумка
Поясная сумка. Фото: freepik.com

Еще несколько лет назад поясная сумка ассоциировалась скорее со спортом или туристическими поездками. Но мода умеет переворачивать представления о привычных вещах. Сегодня бананка получила вторую жизнь в виде belt bag — гибридного аксессуара, который сочетает в себе сразу несколько функций.

Об этом пишет Vogue.

Стильный аксессуар, который завоевал подиумы

Эта бананка может напоминать ремень, выполнять роль баски с карманами и при этом оставаться удобной сумкой. Это не просто тренд, а целая новая категория уличной моды, которая уже закрепилась на показах и в гардеробах блогеров.

Тренди підкорює новий формат сумки
Сумка на поясе. Фото: Vogue

Если классическая сумка иногда ограничивает движения, то belt bag дает свободу — и физическую, и стилистическую. Она освобождает руки, позволяет держать самое необходимое при себе, но при этом выглядит не менее эффектно, чем дизайнерский клатч или шоппер.

Современные модели разные: от минималистичных, едва заметных на талии, до массивных с несколькими отделениями. Некоторые напоминают мини-юбки, другие больше похожи на жилеты с множеством карманов. Такие решения добавляют образу архитектурности и даже определенной "модной драматургии". Это уже не просто вещь для удобства, а смелый акцент, который способен задать тон всему образу.

Сумка, в якої практичність і зручність на першому місці
Стильный образ с бананкой. Фото: Vogue

Belt bag легко интегрируется в разные стили. Например, в сочетании с объемными пальто, или даже с платьями-миди. Также она добавит дерзости в паре с денимом или total black. А еще этот аксессуар помогает сделать силуэт более выразительным: подчеркнуть талию или визуально расставить акценты в образе.

Неудивительно, что поясная сумка нового поколения уже стала must-have сезона. Это тот случай, когда практичность и стиль слились воедино. Так что если ищете модную инвестицию, которая будет работать каждый день, — гибридная belt bag именно для этого.

Ранее мы писали о том, какой неожиданный принт в одежде стал хитом этого сезона.

Также мы сообщали, что в осеннем тренде сейчас уже не черные брюки, а совсем другого цвета.

мода тренды сумки аксессуары стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
