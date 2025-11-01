Відео
Відео

Помилки, що старитимуть образ — головні антитренди 2025

Помилки, що старитимуть образ — головні антитренди 2025

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 18:04
Оновлено: 14:20
Головні б'юті антитренди 2025 — зіпсують навіть найдорожчий образ
Блондинка з яскравим макіяжем. Фото: Freepik

Мода в б'юті сфері змінюється швидко. Тренди, які були актуальними ще минулого сезону, зараз вже вважаються головною ознакою несмаку. Так, варто забути про деякі стрижки, кольори волосся та "штучні" елементи в макіяжі.

Про це розповіла стилістка Інна Гриненко в Instagram.

Читайте також:

Головні б'юті антитренди цього сезону

Нарощені вії

На першому місці серед антитрендів 2025 року — нарощені вії. При цьому як несмак розцінюють не лише об'ємний варіант, а й натуральне нарощування. Цього сезону в моді природність, тож чим простішим буде макіяж, тим краще.

Які головні антитренди 2025 року
Дівчина з нарощеними віями. Фото: Instagram

Жовтий блонд

Вслід за нарощеними віями з моди вийшов й жовтий блонд. Як зазначає стилістка, таку тенденцію вже давно варто залишити у 2015 році. Натомість обирайте холодні відтінки з сіруватим підтоном.

Які головні антитренди 2025 року
Теплий колір волосся. Фото: Instagram

Брови з чітким контуром

Ще один антитренд цього сезону — широкі брови з чітким контуром. Стилістка наголошує, що красуням варто забути про татуаж чи олівці, якщо вони хочуть бути в тренді. Краще користуватись тінями для брів. Так вони будуть мати природніший вигляд.

Які головні антитренди 2025 року
Широкі брови з чітким контуром. Фото: Instagram

Яскравий макіяж вдень

Як наголошує експертка, з моди також вийшов яскравий вечірній макіяж. Особливо не варто використовувати багато косметики для денного образу. Це матиме недоречний виглядає та лише буде старити вас.

Які головні антитренди 2025 року
Яскравий макіяж. Фото: Instagram

Стрижка "каскад"

Вийшла з моди й стрижка "каскад". Хоча й красуні кілька сезонів поспіль фанатіли він неї, зараз про таку зачіску краще забути. Стилістка зазначає, що ця стрижка лише додає зайвого віку.

Які головні антитренди 2025 року
Стрижка "каскад". Фото: Instagram

Якщо ви хочете йти в ногу з часом й трендами, зверніть увагу на натуральність. Цього сезону в моді будуть природні відтінки, ледь помітний макіяж та деталі, що будуть не обтяжувати образ, а додавати йому легкості.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як за допомогою макіяжу омолодити обличчя. Секрет розкрила візажист Victoria’s Secret.

Також ми розповідали про те, як зробити трендовий макіяж у стилі Дженніфер Лопес. Цієї осені його повторюють усі.

мода макіяж поради волосся антитренди
Христина Колосова - Редактор
Автор:
Христина Колосова
