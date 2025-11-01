Помилки, що старитимуть образ — головні антитренди 2025
Мода в б'юті сфері змінюється швидко. Тренди, які були актуальними ще минулого сезону, зараз вже вважаються головною ознакою несмаку. Так, варто забути про деякі стрижки, кольори волосся та "штучні" елементи в макіяжі.
Про це розповіла стилістка Інна Гриненко в Instagram.
Головні б'юті антитренди цього сезону
Нарощені вії
На першому місці серед антитрендів 2025 року — нарощені вії. При цьому як несмак розцінюють не лише об'ємний варіант, а й натуральне нарощування. Цього сезону в моді природність, тож чим простішим буде макіяж, тим краще.
Жовтий блонд
Вслід за нарощеними віями з моди вийшов й жовтий блонд. Як зазначає стилістка, таку тенденцію вже давно варто залишити у 2015 році. Натомість обирайте холодні відтінки з сіруватим підтоном.
Брови з чітким контуром
Ще один антитренд цього сезону — широкі брови з чітким контуром. Стилістка наголошує, що красуням варто забути про татуаж чи олівці, якщо вони хочуть бути в тренді. Краще користуватись тінями для брів. Так вони будуть мати природніший вигляд.
Яскравий макіяж вдень
Як наголошує експертка, з моди також вийшов яскравий вечірній макіяж. Особливо не варто використовувати багато косметики для денного образу. Це матиме недоречний виглядає та лише буде старити вас.
Стрижка "каскад"
Вийшла з моди й стрижка "каскад". Хоча й красуні кілька сезонів поспіль фанатіли він неї, зараз про таку зачіску краще забути. Стилістка зазначає, що ця стрижка лише додає зайвого віку.
Якщо ви хочете йти в ногу з часом й трендами, зверніть увагу на натуральність. Цього сезону в моді будуть природні відтінки, ледь помітний макіяж та деталі, що будуть не обтяжувати образ, а додавати йому легкості.
