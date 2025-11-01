Главные бьюти антитренды 2025 — испортят даже самый дорогой образ

Блондинка с ярким макияжем. Фото: Freepik

Мода в бьюти сфере меняется быстро. Тренды, которые были актуальными еще в прошлом сезоне, сейчас уже считаются главным признаком безвкусицы. Так, стоит забыть о некоторых стрижках, цветах волос и "искусственных" элементах в макияже.

Об этом рассказала стилист Инна Гриненко в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Главные бьюти антитренды этого сезона

Наращенные ресницы

На первом месте среди антитрендов 2025 года — наращенные ресницы. При этом как безвкусицу расценивают не только объемный вариант, но и натуральное наращивание. В этом сезоне в моде естественность, поэтому чем проще будет макияж, тем лучше.

Девушка с наращенными ресницами. Фото: Instagram

Желтый блонд

Вслед за наращенными ресницами из моды вышел и желтый блонд. Как отмечает стилист, такую тенденцию уже давно стоит оставить в 2015 году. Вместо этого выбирайте холодные оттенки с сероватым подтоном.

Теплый цвет волос. Фото: Instagram

Брови с четким контуром

Еще один антитренд этого сезона — широкие брови с четким контуром. Стилист отмечает, что красавицам стоит забыть о татуаже или карандашах, если они хотят быть в тренде. Лучше пользоваться тенями для бровей. Так они будут иметь более естественный вид.

Широкие брови с четким контуром. Фото: Instagram

Яркий макияж днем

Как отмечает эксперт, из моды также вышел яркий вечерний макияж. Особенно не стоит использовать много косметики для дневного образа. Это будет неуместно выглядеть и только будет старить вас.

Яркий макияж. Фото: Instagram

Стрижка "каскад"

Вышла из моды и стрижка "каскад". Хотя и красавицы несколько сезонов подряд фанатели он нее, сейчас о такой прическе лучше забыть. Стилист отмечает, что эта стрижка только добавляет лишнего возраста.

Стрижка "каскад". Фото: Instagram

Если вы хотите идти в ногу со временем и трендами, обратите внимание на натуральность. В этом сезоне в моде будут естественные оттенки, едва заметный макияж и детали, которые будут не утяжелять образ, а добавлять ему легкости.

Напомним, ранее мы писали о том, как с помощью макияжа омолодить лицо. Секрет раскрыла визажист Victoria's Secret.

Также мы рассказывали о том, как сделать трендовый макияж в стиле Дженнифер Лопес. Этой осенью его повторяют все.