Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Ошибки, которые будут старить образ — главные антитренды 2025

Ошибки, которые будут старить образ — главные антитренды 2025

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 18:04
обновлено: 14:20
Главные бьюти антитренды 2025 — испортят даже самый дорогой образ
Блондинка с ярким макияжем. Фото: Freepik

Мода в бьюти сфере меняется быстро. Тренды, которые были актуальными еще в прошлом сезоне, сейчас уже считаются главным признаком безвкусицы. Так, стоит забыть о некоторых стрижках, цветах волос и "искусственных" элементах в макияже.

Об этом рассказала стилист Инна Гриненко в Instagram.

Реклама
Читайте также:

Главные бьюти антитренды этого сезона

Наращенные ресницы

На первом месте среди антитрендов 2025 года — наращенные ресницы. При этом как безвкусицу расценивают не только объемный вариант, но и натуральное наращивание. В этом сезоне в моде естественность, поэтому чем проще будет макияж, тем лучше.

Які головні антитренди 2025 року
Девушка с наращенными ресницами. Фото: Instagram

Желтый блонд

Вслед за наращенными ресницами из моды вышел и желтый блонд. Как отмечает стилист, такую тенденцию уже давно стоит оставить в 2015 году. Вместо этого выбирайте холодные оттенки с сероватым подтоном.

Які головні антитренди 2025 року
Теплый цвет волос. Фото: Instagram

Брови с четким контуром

Еще один антитренд этого сезона — широкие брови с четким контуром. Стилист отмечает, что красавицам стоит забыть о татуаже или карандашах, если они хотят быть в тренде. Лучше пользоваться тенями для бровей. Так они будут иметь более естественный вид.

Які головні антитренди 2025 року
Широкие брови с четким контуром. Фото: Instagram

Яркий макияж днем

Как отмечает эксперт, из моды также вышел яркий вечерний макияж. Особенно не стоит использовать много косметики для дневного образа. Это будет неуместно выглядеть и только будет старить вас.

Які головні антитренди 2025 року
Яркий макияж. Фото: Instagram

Стрижка "каскад"

Вышла из моды и стрижка "каскад". Хотя и красавицы несколько сезонов подряд фанатели он нее, сейчас о такой прическе лучше забыть. Стилист отмечает, что эта стрижка только добавляет лишнего возраста.

Які головні антитренди 2025 року
Стрижка "каскад". Фото: Instagram

Если вы хотите идти в ногу со временем и трендами, обратите внимание на натуральность. В этом сезоне в моде будут естественные оттенки, едва заметный макияж и детали, которые будут не утяжелять образ, а добавлять ему легкости.

Напомним, ранее мы писали о том, как с помощью макияжа омолодить лицо. Секрет раскрыла визажист Victoria's Secret.

Также мы рассказывали о том, как сделать трендовый макияж в стиле Дженнифер Лопес. Этой осенью его повторяют все.

мода макияж советы волосы антитренды
Кристина Колосова - Редактор
Автор:
Кристина Колосова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации