Главные бьюти антитренды 2025 — испортят даже самый дорогой образ

Ошибки, которые будут старить образ — главные антитренды 2025
Мода в бьюти сфере меняется быстро. Тренды, которые были актуальными еще в прошлом сезоне, сейчас уже считаются главным признаком безвкусицы. Так, стоит забыть о некоторых стрижках, цветах волос и "искусственных" элементах в макияже.
Об этом рассказала стилист Инна Гриненко в Instagram.
Главные бьюти антитренды этого сезона
Наращенные ресницы
На первом месте среди антитрендов 2025 года — наращенные ресницы. При этом как безвкусицу расценивают не только объемный вариант, но и натуральное наращивание. В этом сезоне в моде естественность, поэтому чем проще будет макияж, тем лучше.
Желтый блонд
Вслед за наращенными ресницами из моды вышел и желтый блонд. Как отмечает стилист, такую тенденцию уже давно стоит оставить в 2015 году. Вместо этого выбирайте холодные оттенки с сероватым подтоном.
Брови с четким контуром
Еще один антитренд этого сезона — широкие брови с четким контуром. Стилист отмечает, что красавицам стоит забыть о татуаже или карандашах, если они хотят быть в тренде. Лучше пользоваться тенями для бровей. Так они будут иметь более естественный вид.
Яркий макияж днем
Как отмечает эксперт, из моды также вышел яркий вечерний макияж. Особенно не стоит использовать много косметики для дневного образа. Это будет неуместно выглядеть и только будет старить вас.
Стрижка "каскад"
Вышла из моды и стрижка "каскад". Хотя и красавицы несколько сезонов подряд фанатели он нее, сейчас о такой прическе лучше забыть. Стилист отмечает, что эта стрижка только добавляет лишнего возраста.
Если вы хотите идти в ногу со временем и трендами, обратите внимание на натуральность. В этом сезоне в моде будут естественные оттенки, едва заметный макияж и детали, которые будут не утяжелять образ, а добавлять ему легкости.
