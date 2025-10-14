Який макіяж може зробити вас молодшкою — техніка від Victoria’s Secret

Візажист Victoria’s Secret розкрила секрет молодого обличчя
Рум’яна завжди були вірним способом "оживити" обличчя, але останнім часом вони перетворилися на справжній must-have — без них уже важко уявити навіть найпростішу косметичку. І не дивно, бо сьогодні рум’яна — це не просто колір на щоках, а ключ до свіжого, молодого й "живого" обличчя. Справжній фурор спричинили червоні рум’яна.
Усе почалося з відео в TikTok візажистки Роз-Марі Свіфт, авторки культових макіяжів для Victoria’s Secret і засновниці бренду RMS Beauty.
Вона показала, як червоні рум’яна буквально "оживляють" обличчя: додають кольору, роблять риси м’якшими, а шкіру здоровішою. Відео розлетілося мережею, і TikTok одразу підхопив ідею. З того моменту кожен другий б’юті-гуру почав експериментувати з червоними відтінками, а тренд швидко перекочував із соцмереж на подіуми.
Як правильно наносити червоні рум’яна
Головне правильно обрати відтінок і уникати занадто холодних (синіх) або надто теплих (помаранчевих) тонів. Тоді рум’яна не матимуть штучний вигляд. Кремові варіанти краще наносити пальцями — тепло шкіри допомагає продукту природно злитися з тоном обличчя. А пудрові краще тільки пензликом, легкими рухами, без фанатизму. Якщо все зроблено правильно, ви отримаєте ніжний, свіжий рум’янець, що додасть свіжості обличчю.
Вдень вони чудово працюють у легкому макіяжі: трохи тону, туш, блиск або бальзам для губ — цього буде достатньо. Увечері червоні рум’яна додають образу глибини, тому поєднайте їх із золотими чи мідними тінями, або зробіть ставку на монохром: рум’яна та червона помада в комбінації мають крутий вигляд.
Одним словом, червоні рум’яна допоможуть перетворити звичайний макіяж на модний акцент. І найприємніше те, що вони личать усім, якщо підібрати свій правильний відтінок.
