Україна
Візажист Victoria's Secret розкрила секрет молодого обличчя

Візажист Victoria’s Secret розкрила секрет молодого обличчя

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 21:32
Який макіяж може зробити вас молодшкою — техніка від Victoria’s Secret
Дівчина робить макіяж. Фото: freepik.com

Рум’яна завжди були вірним способом "оживити" обличчя, але останнім часом вони перетворилися на справжній must-have — без них уже важко уявити навіть найпростішу косметичку. І не дивно, бо сьогодні рум’яна — це не просто колір на щоках, а ключ до свіжого, молодого й "живого" обличчя. Справжній фурор спричинили червоні рум’яна.

Усе почалося з відео в TikTok візажистки Роз-Марі Свіфт, авторки культових макіяжів для Victoria’s Secret і засновниці бренду RMS Beauty.

Читайте також:

Вона показала, як червоні рум’яна буквально "оживляють" обличчя: додають кольору, роблять риси м’якшими, а шкіру здоровішою. Відео розлетілося мережею, і TikTok одразу підхопив ідею. З того моменту кожен другий б’юті-гуру почав експериментувати з червоними відтінками, а тренд швидко перекочував із соцмереж на подіуми.

@rmsbeauty

Red blush all summer long ❤️🌞 Shop Beloved Lip2Cheek at @sephora, @Bluemercury and on our website! Use code TIKTOKRMS for 20% off! #RMSBeauty #IYKYKrms #cleanbeauty #makeuptipsandtricks #rosemarieswift #makeupartist #celebritymakeupartist #redblush #creamblush #victoriassecretmakeup Makeup Artistry, Celebrity Makeup Artist, Tips and Tricks, Red Blush, Victoria’s Secret

♬ original sound - RMS Beauty

Як правильно наносити червоні рум’яна

Головне правильно обрати відтінок і уникати занадто холодних (синіх) або надто теплих (помаранчевих) тонів. Тоді рум’яна не матимуть штучний вигляд. Кремові варіанти краще наносити пальцями — тепло шкіри допомагає продукту природно злитися з тоном обличчя. А пудрові краще тільки пензликом, легкими рухами, без фанатизму. Якщо все зроблено правильно, ви отримаєте ніжний, свіжий рум’янець, що додасть свіжості обличчю.


Вдень вони чудово працюють у легкому макіяжі: трохи тону, туш, блиск або бальзам для губ — цього буде достатньо. Увечері червоні рум’яна додають образу глибини, тому поєднайте їх із золотими чи мідними тінями, або зробіть ставку на монохром: рум’яна та червона помада в комбінації мають крутий вигляд.

Одним словом, червоні рум’яна допоможуть перетворити звичайний макіяж на модний акцент. І найприємніше те, що вони личать усім, якщо підібрати свій правильний відтінок.

Раніше ми писали про те, який макіяж часто робить собі відома багатьом Дженніфер Лопес.

Також ми повідомляли, в якому кольорі манікюру руки будуть мати молодший вигляд.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
