Вічні помилки у образах — як їх уникнути раз і назавжди

Стильна дівчина. Фото: freepik

Бездоганний стиль — це не про бренди чи останні тренди. Це про те, як ви відчуваєте себе у власному одязі. Навіть найстильніші люди можуть мати недоглянутий вигляд, якщо не враховують кілька важливих нюансів.

Стилістка Галина Денисюк розповіла в коментарі "РБК-Україна", які помилки найчастіше псують образ і як їх легко виправити.

Що може зіпсувати модний образ

Одяг не за розміром

Звучить банально, але саме це — головний ворог стилю. Коли речі обтягують або, навпаки, "висять", силует втрачає форму, і навіть дорога сукня має недоречний вигляд. Не купуйте щось лише тому, що "модно". Приміряйте, дивіться в дзеркало й запитуйте себе: чи підкреслює ця річ мої переваги? Якщо ні — залиште її на полиці.

Велика кофта. Фото з Instagram

Мода заради моди

Сліпе копіювання трендів ніколи не додає шарму. Можна мати яскравий вигляд, але не впізнавати себе у дзеркалі. Мода — це інструмент, а не господар. Використовуйте трендові речі як доповнення, а не як основу. Оберіть базу, яка вам комфортна: прості джинси, гарну сорочку, пальто, у якому хочеться жити, а не просто сфотографуватися.

Логотипи замість стилю

Коли на одязі забагато логотипів, це вже не про смак, а про спробу щось довести. Елегантність завжди в деталях: у якісній тканині, доброму крої, чистих лініях. Одяг без гучних написів частіше справляє враження.

Зайві кольори

Кольори — як музика: якщо звучать одночасно всі інструменти, виходить хаос. Намагайтеся не змішувати забагато яскравих відтінків. Три кольори в образі — це золоте правило. І пам’ятайте про свій підтон шкіри: теплий або холодний відтінок може повністю змінити сприйняття обличчя.

Взуття, що все псує

Навіть ідеальний лук може зіпсувати пара брудних або невдалих черевиків. Взуття — перше, на що мимоволі дивляться люди. Воно має бути чистим, доглянутим і відповідати нагоді. Спортивні кросівки до пальта — чудово, якщо це усвідомлений контраст. Але якщо просто "бо зручно", образ розсипається.

Кросівки під пальто. Фото з Instagram

Аксесуари — або їх надто багато, або зовсім немає

Прикраси, сумки, ремені — це фінальний штрих. Якщо сумка має дешевий вигляд або сережки надто масивні, це може "збити" навіть найакуратніше підібраний образ. Краще менше, але якісно. Одна вдала сумка чи пара сережок здатна підняти ціну всього луку — у прямому й переносному сенсі.

Одяг має допомагати вам відчувати впевненість. Бо гармонія завжди починається не з гардероба, а з того, як ви себе в ньому почуваєте.

