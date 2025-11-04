Вечные ошибки в образах — как их избежать раз и навсегда

Стильная девушка. Фото: freepik

Безупречный стиль — это не о брендах или последних трендах. Это о том, как вы чувствуете себя в собственной одежде. Даже самые стильные люди могут выглядеть неухоженно, если не учитывают несколько важных нюансов.

Стилист Галина Денисюк рассказала в комментарии "РБК-Україна", какие ошибки чаще всего портят образ и как их легко исправить.

Что может испортить модный образ

Одежда не по размеру

Звучит банально, но именно это — главный враг стиля. Когда вещи обтягивают или, наоборот, "висят", силуэт теряет форму, и даже дорогое платье выглядит неуместно. Не покупайте что-то только потому, что "модно". Примеряйте, смотрите в зеркало и спрашивайте себя: подчеркивает ли эта вещь мои достоинства? Если нет — оставьте ее на полке.

Мода ради моды

Слепое копирование трендов никогда не добавляет шарма. Можно выглядеть ярко, но не узнавать себя в зеркале. Мода — это инструмент, а не хозяин. Используйте трендовые вещи как дополнение, а не как основу. Выберите базу, которая вам комфортна: простые джинсы, красивую рубашку, пальто, в котором хочется жить, а не просто сфотографироваться.

Логотипы вместо стиля

Когда на одежде много логотипов, это уже не о вкусе, а о попытке что-то доказать. Элегантность всегда в деталях: в качественной ткани, хорошем крое, чистых линиях. Одежда без громких надписей чаще производит сильное впечатление.

Лишние цвета

Цвета — как музыка: если звучат одновременно все инструменты, получается хаос. Старайтесь не смешивать слишком много ярких оттенков. Три цвета в образе — это золотое правило. И помните о своем подтоне кожи: теплый или холодный оттенок может полностью изменить восприятие лица.

Обувь, которая все портит

Даже идеальный лук может испортить пара грязных или неудачных ботинок. Обувь — первое, на что невольно смотрят люди. Она должна быть чистой, ухоженной и соответствовать случаю. Спортивные кроссовки к пальто — отлично, если это осознанный контраст. Но если просто "потому что удобно", образ рассыпается.

Аксессуары — либо их слишком много, либо совсем нет

Украшения, сумки, ремни — это финальный штрих. Если сумка выглядит дешево или серьги слишком массивные, это может "сбить" даже самый аккуратно подобранный образ. Лучше меньше, но качественно. Одна удачная сумка или пара сережек способна поднять цену всего лука — в прямом и переносном смысле.

Одежда должна помогать вам чувствовать уверенность. Потому что гармония всегда начинается не с гардероба, а с того, как вы себя в нем чувствуете.

