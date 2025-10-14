Легендарная челка Биркин — тренд, который никогда не стареет

Деми Мур. Фото: instagram.com/dimitrishair

Этой осенью настоящий бьюти-хит — челка в стиле Джейн Биркин. Та самая знаменитость из 70-х, чей образ казался небрежно элегантным и легким, снова вдохновляет на обновление причесок. Новый тренд подхватили Деми Мур, Дженнифер Лоуренс, Кортни Кардашьян и многие другие, и он уже точно не похож на мимолетную модную прихоть.

Об этом пишет In Journal.

Что особенного в челке Биркин

В отличие от классических челок, которые требуют идеальной стрижки и ежедневной укладки, Биркин имеет естественное несовершенство. Она немного взъерошенная, легкая, ненавязчивая — это делает ее универсальной. Такая челка красиво обрамляет лицо, смягчает резкие черты и добавляет свежести и молодости.

Дженнифер Лоуренс показала стильный вариант на фестивале Sundance и на показе Dior в Париже.

Деми Мур добавила классики своему образу, а Кортни Кардашян выбрала мягкий и более короткий вариант. Лейтон Мистер в свою очередь показала естественную, немного небрежную версию, что выглядело очень стильно.

Еще один тренд осени — рваная челка

Она тоже возвращается в моду. Рваная челка добавляет легкости и воздушности, подчеркивает черты лица и подходит к средней и длинной длине волос.

К тому же, она легкая и очень практичная в укладке, поэтому будет удачным выбором для тех, кто не хочет тратить много времени на ежедневный уход.

