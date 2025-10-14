Видео
Україна
Дата публикации 14 октября 2025 13:44
Легендарная челка Биркин — тренд, который никогда не стареет
Деми Мур. Фото: instagram.com/dimitrishair

Этой осенью настоящий бьюти-хит — челка в стиле Джейн Биркин. Та самая знаменитость из 70-х, чей образ казался небрежно элегантным и легким, снова вдохновляет на обновление причесок. Новый тренд подхватили Деми Мур, Дженнифер Лоуренс, Кортни Кардашьян и многие другие, и он уже точно не похож на мимолетную модную прихоть.

Об этом пишет In Journal.

Читайте также:

Что особенного в челке Биркин

В отличие от классических челок, которые требуют идеальной стрижки и ежедневной укладки, Биркин имеет естественное несовершенство. Она немного взъерошенная, легкая, ненавязчивая — это делает ее универсальной. Такая челка красиво обрамляет лицо, смягчает резкие черты и добавляет свежести и молодости.

Дженнифер Лоуренс показала стильный вариант на фестивале Sundance и на показе Dior в Париже.

Деми Мур добавила классики своему образу, а Кортни Кардашян выбрала мягкий и более короткий вариант. Лейтон Мистер в свою очередь показала естественную, немного небрежную версию, что выглядело очень стильно.

Еще один тренд осени  рваная челка

Она тоже возвращается в моду. Рваная челка добавляет легкости и воздушности, подчеркивает черты лица и подходит к средней и длинной длине волос.

К тому же, она легкая и очень практичная в укладке, поэтому будет удачным выбором для тех, кто не хочет тратить много времени на ежедневный уход.

Ранее мы писали, какие стрижки могут добавить вам визуально лишних лет.

Также мы сообщали, какие стрижки на среднюю длину волос наиболее удачно смотрятся.

мода тренды стрижки волосы стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
