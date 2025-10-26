Джинсы из 80-х, что снова в тренде — какая модель завоевала внимание модниц

Возвращение легенды из 80-х — какие джинсы снова носят модницы
Джинсы — это брюки, которые не потеряют популярности никогда. Деним уже давно стал культовым и универсальным. Меняются разве что модели — одни выходят из моды, другие же возвращаются в тренды. В этом сезоне, в частности, популярными снова стали брюки из 80-90-х. Речь идет о широких джинсах багги.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Почему джинсы багги снова вернулись в моду
Джинсы багги покорили модниц своим удобством. Они не только стильные, но и комфортные. Такие брюки не сковывают движений и подходят для родных типов фигур. Это делает их идеальным выбором для повседневных образов.
На первый взгляд, может показаться, что джинсы багги подойдут только для уличного стиля. На самом же деле такая модель удачно впишется и в элегантные образы. Все зависит от того, как вы ее стилизуете.
Для простых луков выбирайте приталенные топы в сочетании с кардиганом, или же комбинируйте джинсы с футболкой свободного кроя. Для изысканных аутфитов используйте эффект многослойности. Например, сочетайте багги с блузой и тренчем, или же поверх майки наденьте сдержанный классический пиджак.
Джинсы багги — идеальная вещь для экспериментов. Их можно комбинировать практически с чем угодно. Такие брюки удачно сочетаются с облегающим верхом и приталенными рубашками. Не менее стильно багги будут смотреться в сочетании с трендовыми оверсайз вещами. По обуви ограничений также нет: комбинируйте хоть со спортивными кроссовками, хоть с элегантными туфлями на каблуке. В любом случае лук с такими брюками будет эффектным.
В 2025 году джинсы багги не просто вернулись в моду, но и заиграли новыми красками благодаря оттенкам и декоративным деталям. Популярными цветами в этом сезоне будут белый, кремовый и светло-серый. При этом не стоит обходить вниманием и классические синие и черные цвета с потертостями.
