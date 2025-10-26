Джинсы из 80-х, что снова в тренде — какая модель завоевала внимание модниц

Широкие джинсы. Фото: Instagram

Джинсы — это брюки, которые не потеряют популярности никогда. Деним уже давно стал культовым и универсальным. Меняются разве что модели — одни выходят из моды, другие же возвращаются в тренды. В этом сезоне, в частности, популярными снова стали брюки из 80-90-х. Речь идет о широких джинсах багги.

Почему джинсы багги снова вернулись в моду

Джинсы багги покорили модниц своим удобством. Они не только стильные, но и комфортные. Такие брюки не сковывают движений и подходят для родных типов фигур. Это делает их идеальным выбором для повседневных образов.

Образ с курткой и джинсами багги. Фото: Instagram

На первый взгляд, может показаться, что джинсы багги подойдут только для уличного стиля. На самом же деле такая модель удачно впишется и в элегантные образы. Все зависит от того, как вы ее стилизуете.

Для простых луков выбирайте приталенные топы в сочетании с кардиганом, или же комбинируйте джинсы с футболкой свободного кроя. Для изысканных аутфитов используйте эффект многослойности. Например, сочетайте багги с блузой и тренчем, или же поверх майки наденьте сдержанный классический пиджак.

Элегантный образ с джинсами багги. Фото: Instagram

Джинсы багги — идеальная вещь для экспериментов. Их можно комбинировать практически с чем угодно. Такие брюки удачно сочетаются с облегающим верхом и приталенными рубашками. Не менее стильно багги будут смотреться в сочетании с трендовыми оверсайз вещами. По обуви ограничений также нет: комбинируйте хоть со спортивными кроссовками, хоть с элегантными туфлями на каблуке. В любом случае лук с такими брюками будет эффектным.

Повседневный образ с джинсами багги. Фото: Instagram

В 2025 году джинсы багги не просто вернулись в моду, но и заиграли новыми красками благодаря оттенкам и декоративным деталям. Популярными цветами в этом сезоне будут белый, кремовый и светло-серый. При этом не стоит обходить вниманием и классические синие и черные цвета с потертостями.

