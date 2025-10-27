Видео
Видео

Просто и со вкусом — с чем носить трендовый серый джемпер

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 11:14
обновлено: 10:10
Серый джемпер в тренде — модная основа для любого гардероба
Девушка в сером свитере. Фото: freepik.com

Когда говорим о трикотаже, иногда действительно меньше — это больше. Этой осенью дизайнеры снова обратились к тому, что давно стало классикой: серому трикотажу. Мягкие джемперы, свитера с фактурной вязкой, массивные кардиганы и деликатный кашемир — все это снова вернулось на подиумы и в повседневную жизнь. И пока одни ищут цветные акценты, другие уже знают, что именно серый создает спокойствие, глубину и стиль без усилий.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

Серый джемпер на пике популярности

В коллекциях этого сезона можно заметить разные вариации: у Cecilie Bahnsen легкие платья сочетаются с мягкими серыми свитерами, у Stella McCartney кардиган с капюшоном в оттенке шифера стал главным элементом образа, у Victoria Beckham серые свитера превратились в лаконичные платья, а у Miu Miu тонкий трикотаж стал новой альтернативой привычной футболке.

Бренди показали, який светр в тренді
Miu Miu осень-зима 2025/2026. Фото: Miu Miu

Серый цвет словно снимает напряжение — он не соревнуется за внимание, но всегда выглядит уместно. Этот нейтральный оттенок позволяет экспериментировать с формой и текстурой: от грубой вязки до гладкого кашемира. Поэтому неудивительно, что именно серый джемпер стал "молчаливым героем" осени-зимы 2025/2026.

Светр, що є універсальним елементом гардероба
Стильный образ. Фото: Vincenzo Grillo

Также стилисты советуют обращать внимание на детали. Если хочется женственности, то пусть это будет мягкий крой и нежный оттенок пепла. Если выбирать что-то ближе к минимализму, то это однозначно будет графит, сдержанный V-образный вырез и плотная текстура. А для тех, кто любит свободу, подойдет объемный свитер или кардиган, который можно носить поверх платья, рубашки или даже спортивной кофты.

Сірий джемпер підкорює тренди цього сезону
Свитер с V-вырезом. Фото: Vincenzo Grillo

Серый трикотаж — это база, которая не нуждается в украшениях. Он создает настроение, а не просто "вписывается" в образ. И, кажется, именно в этом его сила.

мода одежда вещи стиль трендовые образы
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
