Україна
Мода и красота Ретро возвращается — культовые сумки, о которых все говорят

Ретро возвращается — культовые сумки, о которых все говорят

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 18:04
обновлено: 18:13
Сумки, которые были культовыми — как возвращаются модные легенды
Bayswater от Mulberry. Фото из Instagram

Кажется, фраза "все новое — это хорошо забытое старое" никогда не звучала так метко, как этой осенью. В моде снова сумки, которые в свое время сводили с ума девушек в 2000-х. Да, те самые модели, которые мы видели в клипах, на звездах и в глянце двадцать лет назад, вернулись.

Об этом пишет Who What Wear.

Читайте также:

Сегодня они снова покоряют сердца модниц. И дело не только в ностальгии — в этих аксессуарах есть что-то особенное: вечный дизайн, узнаваемые детали и характер, который добавляет образу шарма.

Культовые сумки, которые снова популярны

Bayswater от Mulberry

Эту сумку впервые показали в 2003 году, и она сразу стала символом сдержанной элегантности. Простая форма, мягкая кожа, удлиненные ручки — ничего лишнего, но именно это и сделало ее культовой. В 2025-м она возвращается, доказывая, что классика не стареет.

Сумка, що стала символом стриманої елегантності
Bayswater от Mulberry. Фото из Instagram

Balenciaga City

Модель, которую в 2001 году задумали как "байкерскую", мгновенно стала городской легендой. Ее мягкая форма, безупречная фурнитура и удобство сделали сумку фавориткой тысяч женщин. И вот теперь City снова в игре — немного модернизированная, но с тем же духом свободы и бунтарства.

Модель сумки, що стала міською легендою
Balenciaga City. Фото из Instagram

Miu Miu Matelassé

Когда эта сумка из плиссированной кожи впервые появилась в 2006 году, ее сразу назвали "элегантной мечтой". Теперь бренд возвращает легендарную модель — с обновленными цветами и более современными деталями, но с той же роскошью, что и прежде.

Легендарна модель сумки, що зʼявилась в 2006 році
Miu Miu Matelassé. Фото из Instagram

Louis Vuitton Speedy

Ее история началась еще в 1930-х — как дорожной сумки для путешествий. Со временем она стала любимицей звезд и модниц по всему миру. В 2025 году Speedy снова переживает новый виток славы: знакомые силуэты, но в современном прочтении — из более мягкой кожи, ярких цветов и в новых размерах.

Сумка, що вмістить в себе все
Louis Vuitton Speedy. Фото из Instagram

Мода снова возвращает нас к вещам, которые когда-то уже покоряли подиумы. Но именно в этом и ее очарование — в способности напомнить, что настоящий стиль не имеет срока годности.

Ранее мы писали о новом видении поясной сумки, которую все чаще добавляют в образы этой осенью.

Также мы сообщали об эффективных способах добавить что-то интересное в свой осенний гардероб.

мода тренды сумки аксессуары стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
