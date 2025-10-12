Відео
Україна
Новини
Знахідки із секонд-хенду — жінка натрапила на скарб у сумці

Дата публікації: 12 жовтня 2025 13:57
Жінка неочікувано знайшла дещо в сумці із секонд-хенду — про що йдеться
Жінка тримає в руках сумку. Фото ілюстративне: Freepik

Час від часу в секонд-хенді можна знайти не просто якісні, а навіть брендові речі, що будуть коштувати копійки. При цьому і в самому одязі чи сумках нерідко трапляються неочікувані знахідки. Про одну з таких розповіла жінка, яка нещодавно придбала собі аксесуар. 

Про це пише Мirror із посиланням на допис користувачки Reddit.

Читайте також:

Неочікувана знахідка в сумці із секонд-хенду

Жінку, що вирішила придбати в секонд-хенді звичайну бордову сумку, спіткала справжня удача. Вона звернула увагу на цей аксесуар через його яскравий дизайн, що пасував би до різних образів. Сумка коштувала жінці 8 доларів, однак те, що було всередині, перевершило всі очікування. Вже під час огляду аксесуара вдома жінка знайшла 118 доларів готівкою. 

Жінка знайшла дещо в сумці із секонд-хенду
Сумка, яку придбала щасливиця в секонд-хенді. Фото: Reddit

"Я знайшла гроші у своїй сумці із секонд-хенду! Ніколи в найсміливіших мріях я б такого не уявила. Найцікавіший день секонд-хенду в моєму житті!" — написала щасливиця в Reddit.

Жінка знайшла дещо в сумці із секонд-хенду
Гроші, які жінка знайшла в сумці із секонд-хенду. Фото: Reddit

Жінка додала, що її вразило те, як багато людей жертвують речі, не перевіряючи їхній вміст. Допис щасливиці прокоментувало багато користувачів Reddit. Вони поділились й власними історіями про несподівані знахідки в речах із секонд-хенду — від 5 доларів у мисливській куртці до золотого ланцюжка у вживаній сумці:

  • "Я працюю поруч з антикварним магазином. Один клієнт знайшов у книзі 800 доларів і віддав їх власнику, який розділив їх з ним";
  • "Одного разу я знайшла в старій сумці ланцюжок із 24-каратного золота. Це був приємний бонус";
  • "Мій дядько знайшов діамантову каблучку, це було в 90-х";
  • "Одного разу я переглядала сумочки в секонд-хенді, і одна сумочка привернула мою увагу, але вона мене не вразила, тому я пройшла повз неї. Потім я все ж захотіла дізнатися, чи це справжня шкіра, тому я повернулася і перевірила її всередині, і знайшла 40 доларів! Божевілля! Тепер я завжди перевіряю хоча б одну сумочку в секонд-хенді на наявність грошей";
  • "Одного разу я знайшов 2 долари в штанах, куплених у секонд-хенді".

Працівники секонд-хендів також поділились тим, що часто бачать, як люди переривають кожну сумочку в магазині, сподіваючись знайти там щось цінне. І інколи удача їм посміхається.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який светр з минулого неочікувано повернувся в моду. Цієї осені він став справжнім хітом.

Також ми розповідали про те, що в моді знову гольф, який був модним у 2000-х. Його варто мати в гардеробі тим, хто слідкує за трендами.

знахідка тренди сумки речі цікаві факти
Христина Колосова - Редактор
Автор:
Христина Колосова
