Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Рабочая парка возвращается — тренд barn style, что удивляет

Рабочая парка возвращается — тренд barn style, что удивляет

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 16:36
Рабочая парка, которая задает тон сезону — barn style в тренде
Девушка в куртке. Фото: freepik.com

С наступлением осени-2025 многим модницам захотелось уюта: домашней выпечки, свежих фруктов из сада и фото с милыми животными. И, кажется, именно это объясняет неожиданную популярность одежды в barn style. Если перевести с английского, то barn — это амбар, а стиль воссоздает атмосферу фермерской жизни: простой, практичный и сделанный из натуральных материалов.

Об этом пишет Cosmopolitan.

Реклама
Читайте также:

Трендовая куртка на осень 2025

Парка — это надежный спутник осени: теплая, прочная и универсальная. Но в этом сезоне она стала настоящим хитом streetstyle. Особенно популярны модели средней длины в теплых коричневых оттенках, с простым фасоном, напоминающим одежду фермеров или мастеров, работающих руками. И именно такую "деревенскую" парку модницы с удовольствием носят ежедневно, создавая интересные аутфиты.

Куртка, що особливо актуальна цього сезону
Рабочая парка в тренде. Фото из Instagram

Как носить рабочую парку

Парка выигрывает тем, что подходит практически ко всему. Можно сочетать ее как с классикой, так и с неожиданными вещами:

  • парка, свитер, шорты и резиновые сапоги — для прогулки по городу или утренника на рынке;
  • парка, рубашка, мини/миди-юбка и осенние туфли — когда хочется совместить удобство с женственностью;
  • парка, футболка, джинсы и любимые сапожки — простой и стильный базовый комплект.
Цю куртку можна по-різному інтегрувати в образі
Стильный образ с курткой. Фото из Instagram

Секрет стиля barn в том, что даже простая рабочая куртка становится изюминкой образа, если ее сочетать с другими деталями и аксессуарами. В этом сезоне уют и практичность — главные тренды осени, и парка в barn style как раз это подчеркивает.

Ранее мы писали о том, на каких трендах верхней одежды сделал акцент осенью Андре Тан.

Также мы сообщали, какое пальто советуют носить стилисты осенью.

мода тренды вещи стиль куртка
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации