Рабочая парка, которая задает тон сезону — barn style в тренде

Рабочая парка возвращается — тренд barn style, что удивляет
С наступлением осени-2025 многим модницам захотелось уюта: домашней выпечки, свежих фруктов из сада и фото с милыми животными. И, кажется, именно это объясняет неожиданную популярность одежды в barn style. Если перевести с английского, то barn — это амбар, а стиль воссоздает атмосферу фермерской жизни: простой, практичный и сделанный из натуральных материалов.
Об этом пишет Cosmopolitan.
Трендовая куртка на осень 2025
Парка — это надежный спутник осени: теплая, прочная и универсальная. Но в этом сезоне она стала настоящим хитом streetstyle. Особенно популярны модели средней длины в теплых коричневых оттенках, с простым фасоном, напоминающим одежду фермеров или мастеров, работающих руками. И именно такую "деревенскую" парку модницы с удовольствием носят ежедневно, создавая интересные аутфиты.
Как носить рабочую парку
Парка выигрывает тем, что подходит практически ко всему. Можно сочетать ее как с классикой, так и с неожиданными вещами:
- парка, свитер, шорты и резиновые сапоги — для прогулки по городу или утренника на рынке;
- парка, рубашка, мини/миди-юбка и осенние туфли — когда хочется совместить удобство с женственностью;
- парка, футболка, джинсы и любимые сапожки — простой и стильный базовый комплект.
Секрет стиля barn в том, что даже простая рабочая куртка становится изюминкой образа, если ее сочетать с другими деталями и аксессуарами. В этом сезоне уют и практичность — главные тренды осени, и парка в barn style как раз это подчеркивает.
