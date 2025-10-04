Рабочая парка, которая задает тон сезону — barn style в тренде

Девушка в куртке. Фото: freepik.com

С наступлением осени-2025 многим модницам захотелось уюта: домашней выпечки, свежих фруктов из сада и фото с милыми животными. И, кажется, именно это объясняет неожиданную популярность одежды в barn style. Если перевести с английского, то barn — это амбар, а стиль воссоздает атмосферу фермерской жизни: простой, практичный и сделанный из натуральных материалов.

Об этом пишет Cosmopolitan.

Парка — это надежный спутник осени: теплая, прочная и универсальная. Но в этом сезоне она стала настоящим хитом streetstyle. Особенно популярны модели средней длины в теплых коричневых оттенках, с простым фасоном, напоминающим одежду фермеров или мастеров, работающих руками. И именно такую "деревенскую" парку модницы с удовольствием носят ежедневно, создавая интересные аутфиты.

Рабочая парка в тренде. Фото из Instagram

Как носить рабочую парку

Парка выигрывает тем, что подходит практически ко всему. Можно сочетать ее как с классикой, так и с неожиданными вещами:

парка, свитер, шорты и резиновые сапоги — для прогулки по городу или утренника на рынке;

парка, рубашка, мини/миди-юбка и осенние туфли — когда хочется совместить удобство с женственностью;

парка, футболка, джинсы и любимые сапожки — простой и стильный базовый комплект.

Стильный образ с курткой. Фото из Instagram

Секрет стиля barn в том, что даже простая рабочая куртка становится изюминкой образа, если ее сочетать с другими деталями и аксессуарами. В этом сезоне уют и практичность — главные тренды осени, и парка в barn style как раз это подчеркивает.

