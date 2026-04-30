Лучшие духи Zara: стойкие и шлейфовые ароматы, как люксовые духи

Шлейфовые и бюджетные: 5 лучших парфюмов от Zara

Шлейфовые и бюджетные: 5 лучших парфюмов от Zara

Дата публикации 30 апреля 2026 15:54
Летние духи от Zara. Фото с официального сайта магазина

Роскошный аромат — это не всегда о космических ценниках или флаконах из элитных бутиков. В последнее время настоящей меккой для любителей духов стал магазин Zara. Если раньше бренд воспринимали сугубо как масс-маркет с простой туалетной водой, то сегодня ситуация в корне изменилась.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на In Journal расскажет о парфюмах от Zara подробнее.

Компания начала сотрудничать с топовыми парфюмерами мира, в частности с легендарной Джо Малон, что вывело их парфюмерию на совершенно другой уровень.

Какие духи от Zara стоит попробовать

Red Temptation

Этот флакон стал настоящим хитом прошлого года. Его часто сравнивают с нишевыми духами из-за сложного и глубокого шлейфа. В основе — шафран и жасмин, которые дополняются мхом, амброй и легким сладким акцентом пралине. Это тот вариант, когда хочется оставить после себя загадочный и дорогой аромат.

Читайте также:

Hypnotic Vanilla

Если вы фанатка ванили, мимо этого варианта проходить нельзя. Он очень напоминает знаменитый Dior Hypnotic Poison. Аромат стартует нежным цветом абрикоса, но быстро переходит в теплую, густую бурбонскую ваниль. Очень стойкий, но лучше подходит для холодов.

Fields At Nightfall

Многие называют этот аромат лучшим во всей линейке Zara. Он удачно балансирует между свежестью бергамота и мягкостью бобов тонка. Это современный и очень интеллигентный запах, который уместен как в офисе, так и на вечеринке.

Rose Gourmand

Это выбор для поклонниц классической женственности. Здесь много розы, которая дополнена пионом и жасмином. Изюминку добавляет карамельная база — благодаря ей парфюм становится вкусным и немного тягучим.

Tonka Obsession

Один из последних релизов, где главная роль отведена бобам тонка. В сочетании с сандалом и ванилью получается очень характерный, древесный аромат, который окутывает, словно кашемировый свитер.

Zara доказала, что парфюмерия может быть доступной, не теряя при этом в качестве.

Ранее мы писали о том, какая актуальная стрижка требует минимум время на укладку. При этом не нужно кардинально менять длину волос.

Также мы сообщали, почему с возрастом волосы истончаются и как с этим можно бороться. Только действенные способы и лайфхаки.

аромат лучшие духи духи от Zara
Кристина Колосова - Редактор
Кристина Колосова
Реклама

