Осенняя обувь, которую хочется носить каждый день — главные новинки сезона

Трендовые пары осени, что сделают ваш образ модным и современным
Осень 2025 года приносит с собой настоящий бум стильной обуви. В этом сезоне дизайнеры сочетают классику с новыми моделями, и от них трудно отвести глаз. В центре внимания сейчас комфорт и красота, ведь обувь теперь играет такую же роль в создании образа, как одежда, аксессуары или украшения.
Об этом пишет Vogue Italy.
Осенняя обувь, которую вы могли пропустить
Слиперы
Идеальный вариант для теплой осени. Плоская подошва делает их удобными для города, а мягкие и минималистичные модели прекрасно сочетаются с костюмами, широкими брюками или свободными джинсами.
Атласные туфли
Они возвращаются на подиумы и в гардеробы модниц. Легкие и элегантные, такие туфли классно сочетаются с платьями, юбками или изящными тренчами, добавляя образу нотку шика.
Туфли Peep-toe
Обувь с открытым носком снова на пике популярности. Носите ее на босую ногу или с бежевыми носками. Идеально подходит для винтажных образов, поэтому сочетайте такую обувь с платьем в горошек или эффектным платьем с воротничком.
Экзотические текстуры
В тренде кожа под крокодила, змеиную или ящериную. Высокие сапоги с такой фактурой станут настоящей изюминкой образа и точно привлекут внимание.
Морщинистое голенище
Сапоги с мягким, сморщенным голенищем — хит сезона. Носите их поверх узких джинсов или лосин. Модель может быть из замши или лакированной кожи — оба варианта выглядят стильно и современно.
Еще трендовые модели: ботфорты из мягкой кожи, сапоги со змеиным принтом, бордовые оттенки, обувь для верховой езды и модели с мягким голенищем.
Отметим, что именно сапоги станут главной изюминкой осеннего гардероба, позволяя создавать контрасты и делать обувь ключевым элементом образа.
Ранее мы писали о том, что Анна Саливанчук уже похвасталась стильными сапогами этой осенью.
Также мы сообщали, какую обувь Андре Тан советует на этот сезон.
Читайте Новини.LIVE!