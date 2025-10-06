Видео
Главная Мода и красота Трендовые пары осени, что сделают ваш образ модным и современным

Трендовые пары осени, что сделают ваш образ модным и современным

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 13:09
Осенняя обувь, которую хочется носить каждый день — главные новинки сезона
Лаковые туфли. Фото: freepik.com

Осень 2025 года приносит с собой настоящий бум стильной обуви. В этом сезоне дизайнеры сочетают классику с новыми моделями, и от них трудно отвести глаз. В центре внимания сейчас комфорт и красота, ведь обувь теперь играет такую же роль в создании образа, как одежда, аксессуары или украшения.

Об этом пишет Vogue Italy.

Читайте также:

Осенняя обувь, которую вы могли пропустить

Слиперы

Идеальный вариант для теплой осени. Плоская подошва делает их удобными для города, а мягкие и минималистичные модели прекрасно сочетаются с костюмами, широкими брюками или свободными джинсами.

Сліпери - ідеальні для початку жовтня
Слиперы. Фото из Instagram

Атласные туфли

Они возвращаются на подиумы и в гардеробы модниц. Легкие и элегантные, такие туфли классно сочетаются с платьями, юбками или изящными тренчами, добавляя образу нотку шика.

Легкі та елегантні туфлі на цю осінь
Атласные туфли. Фото из Instagram

Туфли Peep-toe

Обувь с открытым носком снова на пике популярности. Носите ее на босую ногу или с бежевыми носками. Идеально подходит для винтажных образов, поэтому сочетайте такую обувь с платьем в горошек или эффектным платьем с воротничком.

Туфлі, що підійдуть для вінтажних образів
Туфли Peep-toe. Фото из Instagram

Экзотические текстуры

В тренде кожа под крокодила, змеиную или ящериную. Высокие сапоги с такой фактурой станут настоящей изюминкой образа и точно привлекут внимание.

Високі чоботи, що стануть родзинкою образу
Сапоги из кожи крокодила. Фото из Instagram

Морщинистое голенище

Сапоги с мягким, сморщенным голенищем — хит сезона. Носите их поверх узких джинсов или лосин. Модель может быть из замши или лакированной кожи — оба варианта выглядят стильно и современно.

Трендові чоботи цього сезону - неперевершений хіт
Трендовые сапоги. Фото из Instagram

Еще трендовые модели: ботфорты из мягкой кожи, сапоги со змеиным принтом, бордовые оттенки, обувь для верховой езды и модели с мягким голенищем.

Отметим, что именно сапоги станут главной изюминкой осеннего гардероба, позволяя создавать контрасты и делать обувь ключевым элементом образа.

Ранее мы писали о том, что Анна Саливанчук уже похвасталась стильными сапогами этой осенью.

Также мы сообщали, какую обувь Андре Тан советует на этот сезон.

мода тренды обувь стиль 2025 год
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
