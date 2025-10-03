Видео
Видео

В тренде коричневые брюки — 4 варианта для модных образов

Дата публикации 3 октября 2025 18:03
Коричневые брюки возвращаются — 4 трендовых пар сезона
Девушка в брюках. Фото: freepik.com

Коричневый цвет уверенно держит позиции фаворита года и точно не планирует сдавать позиции в новом сезоне. Именно он задает тон моде, а вокруг него уже формируется целая палитра стильных направлений. И если летом это были платья и легкие костюмы, то осенью главный акцент переходит на брюки. Они настолько разные по крою и настроению, что каждая сможет найти свою идеальную пару.

Об этом пишет Vogue.

Модные брюки в коричневом цвете

Коричневые джинсы

Тем, кто не готов отказываться от денима, дизайнеры предлагают новое решение — джинсы в оттенках коричневого. Широкие и свободные, они легко впишутся в любой гардероб и станут отличной заменой классическому синему дениму. Идеальный выбор для тех, кто хочет освежить повседневные образы без лишних экспериментов.

Які джинси здатні освіжити повсякденні образи
Коричневые джинсы. Фото из Instagram

Атласные брюки

Это вариант для тех, кто ищет баланс между комфортом и элегантностью. Атласные модели напоминают летний тренд на пижамные костюмы, но в новом сезоне они выглядят более сдержанно и подходят даже для офиса. В сочетании с базовой рубашкой или тонким свитером такие брюки создают образ, который выглядит расслабленно, но в то же время изысканно.

Атласні штани, що відрізняються елегантністю
Атласные брюки. Фото из Instagram

Кожаные брюки

Без кожи осенью никак. Но в этот раз в центре внимания именно коричневые оттенки, которые делают образ более мягким и менее агрессивным, чем черный. Такие брюки легко комбинировать как с классическими туфлями или мокасинами, так и с грубыми ботинками. А еще их можно носить с яркими акцентами — например, сумкой с анималистическим принтом.

Шкіряні штани стали хітом цієї осені
Кожаные брюки. Фото из Instagram

Широкие брюки wide leg

Это настоящий мастхэв сезона. Длинные, объемные и одновременно невероятно удобные, они визуально удлиняют ноги и добавляют силуэту легкости. Универсальность этих брюк делает их незаменимыми.

Універсальні штани, що роблять образ витонченим
Широкие брюки. Фото из Instagram

Их можно носить с кроссовками, ботильонами или классическими туфлями. Идеальное решение как для деловых встреч, так и для прогулок по городу.

