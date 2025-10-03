Коричневые брюки возвращаются — 4 трендовых пар сезона

В тренде коричневые брюки — 4 варианта для модных образов
Коричневый цвет уверенно держит позиции фаворита года и точно не планирует сдавать позиции в новом сезоне. Именно он задает тон моде, а вокруг него уже формируется целая палитра стильных направлений. И если летом это были платья и легкие костюмы, то осенью главный акцент переходит на брюки. Они настолько разные по крою и настроению, что каждая сможет найти свою идеальную пару.
Модные брюки в коричневом цвете
Коричневые джинсы
Тем, кто не готов отказываться от денима, дизайнеры предлагают новое решение — джинсы в оттенках коричневого. Широкие и свободные, они легко впишутся в любой гардероб и станут отличной заменой классическому синему дениму. Идеальный выбор для тех, кто хочет освежить повседневные образы без лишних экспериментов.
Атласные брюки
Это вариант для тех, кто ищет баланс между комфортом и элегантностью. Атласные модели напоминают летний тренд на пижамные костюмы, но в новом сезоне они выглядят более сдержанно и подходят даже для офиса. В сочетании с базовой рубашкой или тонким свитером такие брюки создают образ, который выглядит расслабленно, но в то же время изысканно.
Кожаные брюки
Без кожи осенью никак. Но в этот раз в центре внимания именно коричневые оттенки, которые делают образ более мягким и менее агрессивным, чем черный. Такие брюки легко комбинировать как с классическими туфлями или мокасинами, так и с грубыми ботинками. А еще их можно носить с яркими акцентами — например, сумкой с анималистическим принтом.
Широкие брюки wide leg
Это настоящий мастхэв сезона. Длинные, объемные и одновременно невероятно удобные, они визуально удлиняют ноги и добавляют силуэту легкости. Универсальность этих брюк делает их незаменимыми.
Их можно носить с кроссовками, ботильонами или классическими туфлями. Идеальное решение как для деловых встреч, так и для прогулок по городу.
