Джинсы уходят в тень — новый тренд, который всем нравится

Удобство превыше всего — почему джинсы теряют позиции осенью
Мода меняется, и вместе с легкими летними платьями пришло время убрать на хранение и привычные джинсы. В этом сезоне стилисты советуют сделать ставку на другие материалы — такие, которые добавляют образу свежести и уместны для любой фигуры и возраста.
Чем заменить джинсы осенью
Брюки из эко-кожи
Они сразу привлекают внимание и добавляют образу характера. Можно сочетать с объемным джемпером для будничного образа или с классическим жакетом для более официального. Эко-кожа подчеркивает индивидуальность, а еще отлично работает в монохромных луках или контрастных сочетаниях.
Мягкие ткани и вельвет
Идеальны на каждый день, ведь они комфортные, не сковывают движений и при этом выглядят аккуратно и стильно. Вельветовые брюки особенно актуальны в теплых осенних оттенках — ореховом, глубоком зеленом, терракотовом.
Клеш и палаццо
Широкие брюки возвращаются на улицы, а клеш становится одним из главных трендов этой осени. Они создают легкий, грациозный силуэт и добавляют движения в образ. Лучше носить вместе с обувью на каблуке или массивными ботинками — баланс между элегантностью и современным шиком гарантирован.
Что касается цветов этой осени, главный тренд — королевский фиолетовый. Для городских луков его предлагают сочетать с черным, молочным, графитовым или кофейным — получается стильно, ярко и с ощущением премиальности.
А для более смелых комбинаций можно добавить металлические аксессуары или мягкие пастельные акценты, чтобы образ выглядел гармонично и современно.
