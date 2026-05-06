Самый яркий образ на Met Gala 2026: платье из мыльных пузырей (фото)

Эйлин Гу. Фото: Майкл Бакнер/Penske Media/Getty Images

Кто бы мог подумать, что сочетание высокой моды, инженерной мысли и мыльных пузырей станет главным хитом нынешнего Met Gala. Пока одни гости делали ставку на гигантские шлейфы и классический шик, олимпийская чемпионка по фристайлу Эйлин Гу решила показать, что такое настоящий интерактивный кутюр.

Редакция Новини.LIVE расскажет о ее выборе образа подробнее.

Ее выход в платье от нидерландского дизайнера Ирис ван Херпен мгновенно заполонил соцсети. И дело здесь не только в красоте, а в чистом креативе, который буквально оживал на глазах.

Кто удивил всех на Met Gala 2026

На первый взгляд, это было изящное короткое платье, силуэтом напоминающее космическую балетную пачку. Оно полностью состояло из крошечных стеклянных сфер — всего их использовали около 15 тысяч. На создание этого чуда ушло колоссальных 2 550 часов ручной работы.

Когда Эйлин поднималась по лестнице Метрополитен-музея, вокруг нее начали кружиться настоящие мыльные пузыри. Они вылетали прямо из наряда при каждом ее движении, создавая вокруг спортсменки магическое невесомое облако.

Платье Эйлин. Фото: Майкл Локчисано/GA/The Hollywood Reporter/Getty Images

Ирис ван Херпен давно известна своей любовью к технологиям и науке, но на этот раз она превзошла сама себя, объединив усилия с художественным дуэтом AA Murakami. Именно эти художники разработали и встроили в каркас платья сложный микромеханизм, который генерировал пузырьки изнутри.

Сама коллаборация и коллекция получили символическое название "Airo". На фоне привычного гламура этот технологичный перформанс стал глотком свежего воздуха — легким, как те самые мыльные пузыри.

