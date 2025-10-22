Кейп возвращается — элегантная альтернатива пальто

Девушка в кейпе. Фото из Instagram

Осень — тот период, когда хочется и выглядеть стильно, и чувствовать себя уютно. Но согласимся, найти идеальную верхнюю одежду, которая бы сочетала практичность и красоту, — не так просто. В этом сезоне дизайнеры сделали все, чтобы нам не пришлось выбирать между теплом и модой.

Новини.LIVE расскажет, почему именно кейп достоин внимания в этом сезоне.

Кейп — главная звезда сезона

Если пальто уже немного надоело, то попробуйте кейп. Без рукавов, но с идеальными линиями кроя, он создает ощущение уверенности и легкости одновременно. Лучше всего сочетать его с узкими джинсами или кожаными леггинсами, высокими сапогами или лодочками. А если хочется немного драмы, то добавьте длинные перчатки или широкую шляпу.

Кейп в образе. Фото из Instagram

Пончо — для тех, кто ценит комфорт

Пончо в этом году переживает настоящий ренессанс. Мягкое, объемное, оно особенно эффектно смотрится в сочетании с узкими брюками, денимом или даже платьями средней длины. Такие модели отлично работают в ежедневных луках, добавляя образу тепла и шарма.

Пончо. Фото из Instagram

Для тех, кто больше привык к классике, ни один сезон не обходится без проверенного варианта — пальто. В этом году в тренде модели с четким силуэтом и крупными пуговицами, а также удлиненные варианты с поясом, которые подчеркивают фигуру. Самые популярные оттенки — карамель, графит и глубокий шоколад.

Пальто. Фото из Instagram

Не забываем и про короткие куртки: утепленные, кожаные или из фактурного букле. Они удобно комбинируются как со спортивным, так и с городским стилем. Идеально подойдут для прогулок, поездок и просто дней, когда хочется свободы движений.

