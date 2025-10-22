Кейп возвращается — элегантная альтернатива пальто

Тренд, завоевывающий сердца модниц — кейп во всей красе
Осень — тот период, когда хочется и выглядеть стильно, и чувствовать себя уютно. Но согласимся, найти идеальную верхнюю одежду, которая бы сочетала практичность и красоту, — не так просто. В этом сезоне дизайнеры сделали все, чтобы нам не пришлось выбирать между теплом и модой.
Новини.LIVE расскажет, почему именно кейп достоин внимания в этом сезоне.
Кейп — главная звезда сезона
Если пальто уже немного надоело, то попробуйте кейп. Без рукавов, но с идеальными линиями кроя, он создает ощущение уверенности и легкости одновременно. Лучше всего сочетать его с узкими джинсами или кожаными леггинсами, высокими сапогами или лодочками. А если хочется немного драмы, то добавьте длинные перчатки или широкую шляпу.
Пончо — для тех, кто ценит комфорт
Пончо в этом году переживает настоящий ренессанс. Мягкое, объемное, оно особенно эффектно смотрится в сочетании с узкими брюками, денимом или даже платьями средней длины. Такие модели отлично работают в ежедневных луках, добавляя образу тепла и шарма.
Для тех, кто больше привык к классике, ни один сезон не обходится без проверенного варианта — пальто. В этом году в тренде модели с четким силуэтом и крупными пуговицами, а также удлиненные варианты с поясом, которые подчеркивают фигуру. Самые популярные оттенки — карамель, графит и глубокий шоколад.
Не забываем и про короткие куртки: утепленные, кожаные или из фактурного букле. Они удобно комбинируются как со спортивным, так и с городским стилем. Идеально подойдут для прогулок, поездок и просто дней, когда хочется свободы движений.
Ранее мы писали о том, что пальто Teddy возвращается в моду в этом сезоне.
Также мы сообщали, какой плащ стильный показала жена Стейтема осенью.
Читайте Новини.LIVE!