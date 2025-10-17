Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Забудьте о привычном бобе — стильные прически для нового образа

Забудьте о привычном бобе — стильные прически для нового образа

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 16:05
обновлено: 12:01
Боб уходит в прошлое — какие стрижки выбрать в этом сезоне
Девушка со стрижкой боб. Фото: freepik.com

Много сезонов подряд классический боб с ровным срезом был любимцем женщин по всему миру. Он идеально подчеркивал черты лица: делал острые линии более мягкими, а округлые — визуально стройнее. Но этой осенью даже проверенная классика сдает позиции.

Об этом пишет WhoWhatWear.

Реклама
Читайте также:

Стилисты уже подготовили несколько свежих альтернатив, которые помогут освежить образ, чтобы каждая могла выглядеть современно.

Какие прически пришли на замену бобу

Многослойная стрижка

Если хотите добавить волосам объема и легкости, многослойность — именно то, что нужно. Пряди разной длины создают эффект густоты и естественного движения. Визуально такая стрижка делает волосы более живыми и объемными, а укладывать их легко — несколько движений руками, немного текстурного спрея и готово.

Багатошарова стрижка робить волосся більш об'ємним
Многослойная стрижка. Фото из Instagram

"Ковбойский боб"

Если не готовы полностью прощаться с бобом, то попробуйте его "ковбойскую" версию с челкой и порванными слоями. Легкая небрежность делает образ современным, стильным и немного бунтарским. Такой боб выглядит дорого и без лишних усилий — достаточно немного подкрутить кончики или подсушить феном.

Боб, що додасть вашому образу легкої недбалості
Боб. Фото из Instagram

Омбре

Забытая технология окрашивания снова на пике популярности. Плавный переход от темных корней к светлым кончикам добавляет объема и игривости. Омбре выглядит очень естественно даже на длинных волосах, и не требует ежемесячного окрашивания.

Омбре знову повертається в моду
Омбре. Фото из Instagram

Упругие локоны

Для вечеринок, свиданий или важных мероприятий подойдут элегантные локоны. Они подчеркивают женственность и создают образ ухоженного, но не слишком строгого стиля.

Елегантні локони повертаються в моду
Упругие локоны. Фото из Instagram

Натуральные корни

Тренд, который раньше считался "неряшливым", теперь в моде. Более темные корни делают окрашивание более естественным и современным. Это особенно удобно для тех, кто не хочет ежемесячно красить корни, но хочет выглядеть стильно и ухоженно.

Натуральність ніколи не покидала тренди
Натуральные корни. Фото из Instagram

Седина

Женщинам, у кого уже появились первые седые волоски, стилисты советуют не скрывать их. Белые волосы выглядят свежо, элегантно и даже трендово. К тому же седина добавляет образу характера и подчеркивает естественную красоту.

Сиве волосся додає образ характеру
Седые волосы. Фото из Instagram

В этом сезоне от классики до смелых экспериментов — есть варианты для любого настроения. Выбирайте то, что подчеркивает ваш стиль и делает ежедневный образ приятным и легким.

Ранее мы писали о том, какие варианты каре могут освежить образ и омолодить.

Также мы сообщали об идеальных стрижках, которые идеально подходят для осени-зимы.

мода стрижки прически волосы стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации