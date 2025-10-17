Боб уходит в прошлое — какие стрижки выбрать в этом сезоне

Забудьте о привычном бобе — стильные прически для нового образа
Много сезонов подряд классический боб с ровным срезом был любимцем женщин по всему миру. Он идеально подчеркивал черты лица: делал острые линии более мягкими, а округлые — визуально стройнее. Но этой осенью даже проверенная классика сдает позиции.
Стилисты уже подготовили несколько свежих альтернатив, которые помогут освежить образ, чтобы каждая могла выглядеть современно.
Какие прически пришли на замену бобу
Многослойная стрижка
Если хотите добавить волосам объема и легкости, многослойность — именно то, что нужно. Пряди разной длины создают эффект густоты и естественного движения. Визуально такая стрижка делает волосы более живыми и объемными, а укладывать их легко — несколько движений руками, немного текстурного спрея и готово.
"Ковбойский боб"
Если не готовы полностью прощаться с бобом, то попробуйте его "ковбойскую" версию с челкой и порванными слоями. Легкая небрежность делает образ современным, стильным и немного бунтарским. Такой боб выглядит дорого и без лишних усилий — достаточно немного подкрутить кончики или подсушить феном.
Омбре
Забытая технология окрашивания снова на пике популярности. Плавный переход от темных корней к светлым кончикам добавляет объема и игривости. Омбре выглядит очень естественно даже на длинных волосах, и не требует ежемесячного окрашивания.
Упругие локоны
Для вечеринок, свиданий или важных мероприятий подойдут элегантные локоны. Они подчеркивают женственность и создают образ ухоженного, но не слишком строгого стиля.
Натуральные корни
Тренд, который раньше считался "неряшливым", теперь в моде. Более темные корни делают окрашивание более естественным и современным. Это особенно удобно для тех, кто не хочет ежемесячно красить корни, но хочет выглядеть стильно и ухоженно.
Седина
Женщинам, у кого уже появились первые седые волоски, стилисты советуют не скрывать их. Белые волосы выглядят свежо, элегантно и даже трендово. К тому же седина добавляет образу характера и подчеркивает естественную красоту.
В этом сезоне от классики до смелых экспериментов — есть варианты для любого настроения. Выбирайте то, что подчеркивает ваш стиль и делает ежедневный образ приятным и легким.
