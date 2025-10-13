С чем носить кожаную куртку этой осенью — идеи от парижских fashion-girls

Девушка в кожаной куртке. Фото: freepik.com

Осень — это не только тыквенные латте, просмотр романтических фильмов или прогулки под опавшими листьями. Это еще и время обновлять гардероб. Легкие платья и льняные костюмы остаются в шкафу до следующего лета, а на первый план выходит верхняя одежда. И здесь мода щедро подбрасывает нам варианты: от теплых объемных пальто и классических тренчей до спортивных бомберов и практичных ветровок. Выбирать приходится не только по стилю, но и по погоде.

Но иногда хочется найти один универсальный элемент, который бы подходил и для офиса, и для прогулок, легко сочетался с базовым гардеробом и добавлял образу характера. Именно таким маст-хэвом для осени становится кожаная куртка.

Кожаные куртки в осенних образах

Косухи, бомберы с легким ностальгическим оттенком 90-х или минималистичные прямые модели — они снова на пике популярности. И важно понять, как их носить, чтобы выглядеть стильно.

Лучшие подсказки дает уличная мода и streetstyle-звезды. На последней Парижской неделе моды они показали, как кожаная куртка легко преображает любой образ.

Укороченная кожаная куртка. Фото из Instagram

Одним из любимых вариантов стал дуэт кожаной куртки и брючного костюма. Это сочетание практичности и элегантности: строгие линии пиджака и широких брюк мягко уравновешиваются бунтарской эстетикой кожи. Такие образы одинаково хорошо работают и в офисе, и на улице.

Куртка с мини-юбкой. Фото из Instagram

Но строгостью здесь не ограничиваются. Модницы показали, что кожаная куртка очень эффектно смотрится в контрастах. Например, кружевная юбка или шелковый топ рядом с косухой создают интересный баланс между нежностью и бунтарством.

Простой, но модный образ. Фото из Instagram

Для тех, кто любит эксперименты и не боится привлекать внимание, модные инфлюенсеры предложили полностью кожаные образы. Куртка здесь становится частью целостной истории: кожаные брюки, юбки или платья формируют эффектный и немного драматичный образ, который выглядит завершенным в любой ситуации.

