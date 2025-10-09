Видео
Стилисты назвали обувь, которая лучше всего подходит к джинсам

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 09:25
Обувь, вытеснившая кеды — новый фаворит к джинсам
Сапоги из кожи крокодила. Фото из Instagram

Прошлой осенью мы все влюбились в замшевые сапоги — теплые, мягкие, удобные. Но мода не стоит на месте. В этом году главную роль в гардеробе получили кожаные боты с тиснением под крокодиловую кожу. И похоже, что они станут главным обувным хитом сезона.

Об этом пишет портал Who What Wear.

Читайте также:

Какие сапоги больше всего подходят к джинсам

Не обязательно искать натуральную кожу, ведь современные бренды создают качественные модели из искусственных материалов, которые выглядят не хуже. К новому тренду уже прислушались модницы и на улицах Лондона, Милана и Нью-Йорка все чаще можно увидеть образы с акцентом на такие сапоги.

Взуття зі шкіри крокодила в тренді
Трендовая обувь. Фото из Instagram

Звезды и инфлюенсеры делают ставку на классические оттенки — черный, молочный, карамельный. Но среди фаворитов также появились глубокий синий и насыщенный коричневый. Эти цвета отлично сочетаются с денимом — именно с джинсами такие сапоги будут смотреться очень эффектно.

Серед фаворитів зараз ця модель взуття
Сапоги, ставшие хитом 2025. Фото из Instagram

И это неудивительно, так как грубая текстура денима и глянцевая поверхность кожи создают стильный контраст. Получается настоящий микс простоты и роскоши, или, как говорят стилисты, high-low fashion — когда обычное сочетается с изящным.

К тому же кожаные сапоги не боятся дождя, легко очищаются и не требуют сложного ухода. А вот замшевые, хоть и красивые, часто проигрывают в этом плане.

Чоботи, що не бояться дощу і легко очищаються
Сапоги из кожи крокодила. Фото из Instagram

Сегодня можно найти множество вариантов — от высоких ботфортов с широким голенищем до коротких моделей на небольшом каблуке или даже без него. Поэтому выбрать "свою пару" сможет каждая.

Одно можно сказать точно, что этой осенью замша отдыхает, а крокодиловые боты уверенно шагают на модный пьедестал.

Ранее мы писали о том, что Настя Каменских показала, какие сапоги идеально впишутся в любой образ этой осенью.

Также мы сообщали, какие еще модели осенней обуви стоит рассмотреть.

мода тренды обувь Джинсы стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
