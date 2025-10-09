Обувь, вытеснившая кеды — новый фаворит к джинсам

Сапоги из кожи крокодила. Фото из Instagram

Прошлой осенью мы все влюбились в замшевые сапоги — теплые, мягкие, удобные. Но мода не стоит на месте. В этом году главную роль в гардеробе получили кожаные боты с тиснением под крокодиловую кожу. И похоже, что они станут главным обувным хитом сезона.

Об этом пишет портал Who What Wear.

Не обязательно искать натуральную кожу, ведь современные бренды создают качественные модели из искусственных материалов, которые выглядят не хуже. К новому тренду уже прислушались модницы и на улицах Лондона, Милана и Нью-Йорка все чаще можно увидеть образы с акцентом на такие сапоги.

Трендовая обувь. Фото из Instagram

Звезды и инфлюенсеры делают ставку на классические оттенки — черный, молочный, карамельный. Но среди фаворитов также появились глубокий синий и насыщенный коричневый. Эти цвета отлично сочетаются с денимом — именно с джинсами такие сапоги будут смотреться очень эффектно.

Сапоги, ставшие хитом 2025. Фото из Instagram

И это неудивительно, так как грубая текстура денима и глянцевая поверхность кожи создают стильный контраст. Получается настоящий микс простоты и роскоши, или, как говорят стилисты, high-low fashion — когда обычное сочетается с изящным.

К тому же кожаные сапоги не боятся дождя, легко очищаются и не требуют сложного ухода. А вот замшевые, хоть и красивые, часто проигрывают в этом плане.

Сапоги из кожи крокодила. Фото из Instagram

Сегодня можно найти множество вариантов — от высоких ботфортов с широким голенищем до коротких моделей на небольшом каблуке или даже без него. Поэтому выбрать "свою пару" сможет каждая.

Одно можно сказать точно, что этой осенью замша отдыхает, а крокодиловые боты уверенно шагают на модный пьедестал.

