"Зимові чоботи" чи "сапоги" — правильное украинское название обуви

Женские сапоги. Фото: freepik.com

Украинцы часто употребляют слова из русского, даже не замечая этого. Одно из самых распространенных — "сапоги". Многие говорят "зимние сапожки", когда рассказывают о новой обуви для холодного времени года. Но на самом деле оба слова — суржиковые.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Как правильно на украинском называть "сапоги"

В нашем языке не говорят "зимний" в значении "для зимы". Обувь бывает зимней, а не "зимним". А вместо "сапоги" или "сапожки" правильно говорить "чоботи" или "чобітки". То есть корректно будет "зимові чоботи" или "теплі чобітки".

Интересно, что в украинском языке есть несколько древних, колоритных слов для сапог:

"сап'янці" — сапоги из тонкой кожи сафьяна;

"чалапути" — народное название для высокой обуви;

"шкарбани" — старинное слово, которое использовали еще в XIX веке.

Даже пословицы у нас часто подхватывают из русского, например "два сапога — пара". На украинском это можно передать так же, но интереснее звучит в контексте: о людях, которые похожи по характеру, привычкам или поведению.

Красивые сапоги. Фото: freepik.com

Поэтому правило простое: если хотите говорить чисто по-украински — замените "сапоги" на "чоботи", а "зимний" на "зимовий". Это маленькое изменение, которое делает язык естественным и благозвучным.

И еще маленький лайфхак: когда выбираете обувь в магазине, в повседневном разговоре лучше говорить "теплі зимові чоботи", а не "зимні сапожки". Так ваша речь станет более живой, естественной и приятной для слуха.

Ранее мы писали о том, какие кроссовки могут подойти на зиму.

Также мы сообщали о модели обуви, которая будет актуальна весной и летом 2026 года.