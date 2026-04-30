Вместо юбки: как носить микрошорты, чтобы это выглядело дорого

Девушка в джинсовых коротких шортах. Фото: magnific

Микрошорты давно перестали быть одеждой исключительно для пляжных вечеринок или музыкальных фестивалей. Сегодня дизайнеры уверенно выводят их на городские тротуары, доказывая, что даже столь откровенная вещь может выглядеть стильно и уместно. Весь секрет в правильной стилизации.

Новини.LIVE со ссылкой на материал Elle объяснит, как укротить этот тренд в 2026 году.

Как стилизовать тренд на короткие шорты в 2026 году

Самый безопасный вариант — сочетать микрошорты с чем-то максимально закрытым и объемным сверху. Это может быть классическое поло, худи или свободная ветровка с высоким воротником.

Если же хочется добавить немного экстравагантности образу, присмотритесь к стилю байкеров. Короткая кожаная куртка в сочетании с мини-шортами создает дерзкий, но целостный силуэт.

Еще один из самых стильных приемов сезона — комбинация экстремально короткого низа и удлиненного верха. Тонкий летний тренч или легкое пальто, летящее при ходьбе, создают очень интересную динамику. Когда шорты почти не видны под длинной одеждой, образ становится загадочным и визуально вытягивает рост.

Fendi SS26. Фото из Elle

Для тех, кто любит более нежные образы, спасением станет эстетика бохо. Кружевные топы, блузы с объемными рукавами и многослойные жилеты отлично уравновешивают открытые ноги. Такие наряды выглядят женственно и легко.

Shiatzy Chen SS26. Фото Elle

Также такую сложную вещь как микрошорты можно интегрировать в вечерний или более формальный выход. На этот случай вам могут понадобиться:

блейзер, который по длине совпадает с шортами или даже немного их перекрывает;

фактурный твид, шелк или качественная костюмная ткань;

шелковая блуза с бантом или лаконичная рубашка придадут образу серьезности.

Работая с микрошортами, важно помнить о пропорциях. Если вы максимально оголяете ноги, верх должен быть спокойнее, сложнее или объемнее. Это позволяет сместить акцент на интересные детали кроя или аксессуары.

