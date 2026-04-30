Вместо юбки: как носить микрошорты, чтобы это выглядело дорого

От подиума до улиц: 5 правил стилизации микрошортов в 2026 году
Микрошорты давно перестали быть одеждой исключительно для пляжных вечеринок или музыкальных фестивалей. Сегодня дизайнеры уверенно выводят их на городские тротуары, доказывая, что даже столь откровенная вещь может выглядеть стильно и уместно. Весь секрет в правильной стилизации.
Новини.LIVE со ссылкой на материал Elle объяснит, как укротить этот тренд в 2026 году.
Как стилизовать тренд на короткие шорты в 2026 году
Самый безопасный вариант — сочетать микрошорты с чем-то максимально закрытым и объемным сверху. Это может быть классическое поло, худи или свободная ветровка с высоким воротником.
Если же хочется добавить немного экстравагантности образу, присмотритесь к стилю байкеров. Короткая кожаная куртка в сочетании с мини-шортами создает дерзкий, но целостный силуэт.
Еще один из самых стильных приемов сезона — комбинация экстремально короткого низа и удлиненного верха. Тонкий летний тренч или легкое пальто, летящее при ходьбе, создают очень интересную динамику. Когда шорты почти не видны под длинной одеждой, образ становится загадочным и визуально вытягивает рост.
Для тех, кто любит более нежные образы, спасением станет эстетика бохо. Кружевные топы, блузы с объемными рукавами и многослойные жилеты отлично уравновешивают открытые ноги. Такие наряды выглядят женственно и легко.
Также такую сложную вещь как микрошорты можно интегрировать в вечерний или более формальный выход. На этот случай вам могут понадобиться:
- блейзер, который по длине совпадает с шортами или даже немного их перекрывает;
- фактурный твид, шелк или качественная костюмная ткань;
- шелковая блуза с бантом или лаконичная рубашка придадут образу серьезности.
Работая с микрошортами, важно помнить о пропорциях. Если вы максимально оголяете ноги, верх должен быть спокойнее, сложнее или объемнее. Это позволяет сместить акцент на интересные детали кроя или аксессуары.
