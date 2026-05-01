Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Он снова повсюду: какой тренд 2000-х вернулся в моду в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 1 мая 2026 14:52
Один из главных трендов 2000-х снова в моде: как и с чем его носить
Девушка в джинсах. Фото: magnific

В 2026 году деним остается базой, которая никуда не исчезает, но каждый год подбрасывает нам новые правила игры. Этой весной мода сделала крутой разворот в сторону 2000-х. Если вы помните времена Бритни Спирс, то готовьтесь, ведь эстетика "нулевых" снова с нами, хотя теперь она выглядит иначе.

Новини.LIVE со ссылкой на The Independent расскажет, на что стоит обратить внимание, если планируете обновить гардероб.

Тренды из 2000-х, которые снова актуальны сегодня

Низкая и средняя посадка

Такие джинсы действительно вернулись. Но речь не о тех экстремально низких джинсах, в которых невозможно было присесть. Сейчас актуальны модели, которые сидят на бедрах свободно и комфортно. Если радикальное занижение талии вас пугает, начните с умеренной посадки. Стилисты советуют миксовать такие джинсы с более длинным верхом — удлиненными жакетами или джемперами. Это помогает сохранить пропорции фигуры.

Светлые оттенки — главный хит

Читайте также:

Этой весной в тренде светлый, почти выбеленный деним. Его можно сочетать с благородными цветами:

  • шоколадным или глубоким коричневым;
  • сдержанным темно-синим;
  • кремовым или бежевым.

Белая футболка и классический пиджак поверх светлых джинсов — это проверенный способ выглядеть дорого, потратив на сборы всего пять минут.

Джинсовый total-look

Снова можно носить деним с ног до головы. Только теперь не обязательно искать куртку и брюки идентичного цвета. Наоборот, смешивание разных тонов и фактур будет выглядеть намного интереснее. Это может быть темный низ и светлая джинсовая рубашка или наоборот.

Джинсовый пиджак

Вместо привычной куртки-бомбера или кожаной куртки обратите внимание на структурированные джинсовые пиджаки. Это максимально универсальная вещь: днем он дополнит расслабленный образ с кроссовками, а вечером его можно накинуть на платье для более сдержанного вида.

Ранее мы писали о том, какую куртку от Zara стоит хотя бы примерить в 2026 году. Она достаточно универсальна, поэтому впишется в разные образы.

Также мы сообщали, какой обувной тренд набирает обороты в этом сезоне. На показах его можно увидеть повсюду.

главные тренды весна-лето 2026 женская одежда
Кристина Колосова
Автор:
Кристина Колосова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации