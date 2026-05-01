Один из главных трендов 2000-х снова в моде: как и с чем его носить

Он снова повсюду: какой тренд 2000-х вернулся в моду в 2026 году
В 2026 году деним остается базой, которая никуда не исчезает, но каждый год подбрасывает нам новые правила игры. Этой весной мода сделала крутой разворот в сторону 2000-х. Если вы помните времена Бритни Спирс, то готовьтесь, ведь эстетика "нулевых" снова с нами, хотя теперь она выглядит иначе.
Новини.LIVE со ссылкой на The Independent расскажет, на что стоит обратить внимание, если планируете обновить гардероб.
Тренды из 2000-х, которые снова актуальны сегодня
Низкая и средняя посадка
Такие джинсы действительно вернулись. Но речь не о тех экстремально низких джинсах, в которых невозможно было присесть. Сейчас актуальны модели, которые сидят на бедрах свободно и комфортно. Если радикальное занижение талии вас пугает, начните с умеренной посадки. Стилисты советуют миксовать такие джинсы с более длинным верхом — удлиненными жакетами или джемперами. Это помогает сохранить пропорции фигуры.
Светлые оттенки — главный хит
Этой весной в тренде светлый, почти выбеленный деним. Его можно сочетать с благородными цветами:
- шоколадным или глубоким коричневым;
- сдержанным темно-синим;
- кремовым или бежевым.
Белая футболка и классический пиджак поверх светлых джинсов — это проверенный способ выглядеть дорого, потратив на сборы всего пять минут.
Джинсовый total-look
Снова можно носить деним с ног до головы. Только теперь не обязательно искать куртку и брюки идентичного цвета. Наоборот, смешивание разных тонов и фактур будет выглядеть намного интереснее. Это может быть темный низ и светлая джинсовая рубашка или наоборот.
Джинсовый пиджак
Вместо привычной куртки-бомбера или кожаной куртки обратите внимание на структурированные джинсовые пиджаки. Это максимально универсальная вещь: днем он дополнит расслабленный образ с кроссовками, а вечером его можно накинуть на платье для более сдержанного вида.
