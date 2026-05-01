Один из главных трендов 2000-х снова в моде: как и с чем его носить

В 2026 году деним остается базой, которая никуда не исчезает, но каждый год подбрасывает нам новые правила игры. Этой весной мода сделала крутой разворот в сторону 2000-х. Если вы помните времена Бритни Спирс, то готовьтесь, ведь эстетика "нулевых" снова с нами, хотя теперь она выглядит иначе.

Тренды из 2000-х, которые снова актуальны сегодня

Низкая и средняя посадка

Такие джинсы действительно вернулись. Но речь не о тех экстремально низких джинсах, в которых невозможно было присесть. Сейчас актуальны модели, которые сидят на бедрах свободно и комфортно. Если радикальное занижение талии вас пугает, начните с умеренной посадки. Стилисты советуют миксовать такие джинсы с более длинным верхом — удлиненными жакетами или джемперами. Это помогает сохранить пропорции фигуры.

Светлые оттенки — главный хит

Этой весной в тренде светлый, почти выбеленный деним. Его можно сочетать с благородными цветами:

шоколадным или глубоким коричневым;

сдержанным темно-синим;

кремовым или бежевым.

Белая футболка и классический пиджак поверх светлых джинсов — это проверенный способ выглядеть дорого, потратив на сборы всего пять минут.

Джинсовый total-look

Снова можно носить деним с ног до головы. Только теперь не обязательно искать куртку и брюки идентичного цвета. Наоборот, смешивание разных тонов и фактур будет выглядеть намного интереснее. Это может быть темный низ и светлая джинсовая рубашка или наоборот.

Джинсовый пиджак

Вместо привычной куртки-бомбера или кожаной куртки обратите внимание на структурированные джинсовые пиджаки. Это максимально универсальная вещь: днем он дополнит расслабленный образ с кроссовками, а вечером его можно накинуть на платье для более сдержанного вида.

