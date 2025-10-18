Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота От чего ногти могут быть ломкие и слабые — дело в этих привычках

От чего ногти могут быть ломкие и слабые — дело в этих привычках

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 19:44
обновлено: 19:07
Привычки, портящие ногти — встречаются почти у каждой
Ногти без гель-лака. Фото: Pexels

Красота ногтей прежде всего заключается в том, чтобы они были крепкими и имели здоровый вид. Однако иногда из-за вредных привычек маникюр становится ломким и слабым, а ногти теряют форму.

Об этом пишет Real Simple.

Реклама
Читайте также:

Какие привычки портят ногти

Использование ногтей как инструментов

Ногти нуждаются в уходе и бережном отношении, поэтому не стоит использовать их как инструмент для отклеивания наклеек или царапания поверхностей. Это может привести к тому, что вы испортите маникюр. Даже если ноготь не сломался, со временем могут быть расслоения. Специалисты советуют использовать перчатки во время уборки и другой физической работы, чтобы защитить ногти.

Отсутствие увлажнения кутикулы

Такой незаметный шаг имеет очень большое значение. Мало просто ежедневно мазать руки кремом, нужно пользоваться также и маслом для кутикулы, чтобы маникюр имел свежий и здоровый вид. Оно укрепляет ногти и помогает избежать заусенцев.

Які звички псують нігті
Женщина пользуется маслом для кутикул. Фото: Pexels

Грызение ногтей

Такая распространенная привычка не просто мешает ногтям расти, но и ослабляет их структуру. Кроме того, грызение мешает равномерному росту ногтей и может привести к попаданию бактерий и возникновению инфекций. Есть несколько методов, которые помогут избавиться от такой привычки, например, использование специальных горьких средств.

Неправильное снятие гель-лака

Нередко случается так, что женщины решают самостоятельно снять гель-лак. Однако поскольку специальных инструментов дома нет, то в ход идут различные способы — сдирание зубами, спиливание или снятие фольгой и апельсиновой палочкой. Все они безвозвратно вредят ногтям. Восстановить их не удастся, придется лишь ждать, пока маникюр отрастет.

Длительное ношение гель-лака

Кажется, что гель-лак можно носить до тех пор, пока он не начнет самостоятельно отслаиваться. Однако мастера маникюра советуют не переносить материал. Придерживайтесь назначенного времени, обычно речь идет о 2-3 неделях. В противном случае лак ослабит верхний слой ногтя и сделает его ломким.

Напомним, ранее мы писали об идеях лучших дизайнов коричневого маникюра. Они подойдут на осень.

Также мы рассказывали о том, какие ногти не будут ломаться. Все зависит от выбранной формы.

маникюр привычки советы красота ногти
Кристина Колосова - Редактор
Автор:
Кристина Колосова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации