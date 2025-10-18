Привычки, портящие ногти — встречаются почти у каждой

Ногти без гель-лака. Фото: Pexels

Красота ногтей прежде всего заключается в том, чтобы они были крепкими и имели здоровый вид. Однако иногда из-за вредных привычек маникюр становится ломким и слабым, а ногти теряют форму.

Об этом пишет Real Simple.

Какие привычки портят ногти

Использование ногтей как инструментов

Ногти нуждаются в уходе и бережном отношении, поэтому не стоит использовать их как инструмент для отклеивания наклеек или царапания поверхностей. Это может привести к тому, что вы испортите маникюр. Даже если ноготь не сломался, со временем могут быть расслоения. Специалисты советуют использовать перчатки во время уборки и другой физической работы, чтобы защитить ногти.

Отсутствие увлажнения кутикулы

Такой незаметный шаг имеет очень большое значение. Мало просто ежедневно мазать руки кремом, нужно пользоваться также и маслом для кутикулы, чтобы маникюр имел свежий и здоровый вид. Оно укрепляет ногти и помогает избежать заусенцев.

Женщина пользуется маслом для кутикул. Фото: Pexels

Грызение ногтей

Такая распространенная привычка не просто мешает ногтям расти, но и ослабляет их структуру. Кроме того, грызение мешает равномерному росту ногтей и может привести к попаданию бактерий и возникновению инфекций. Есть несколько методов, которые помогут избавиться от такой привычки, например, использование специальных горьких средств.

Неправильное снятие гель-лака

Нередко случается так, что женщины решают самостоятельно снять гель-лак. Однако поскольку специальных инструментов дома нет, то в ход идут различные способы — сдирание зубами, спиливание или снятие фольгой и апельсиновой палочкой. Все они безвозвратно вредят ногтям. Восстановить их не удастся, придется лишь ждать, пока маникюр отрастет.

Длительное ношение гель-лака

Кажется, что гель-лак можно носить до тех пор, пока он не начнет самостоятельно отслаиваться. Однако мастера маникюра советуют не переносить материал. Придерживайтесь назначенного времени, обычно речь идет о 2-3 неделях. В противном случае лак ослабит верхний слой ногтя и сделает его ломким.

