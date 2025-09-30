Видео
Сумка, которая стала главной деталью образа Квитковой

Дата публикации 30 сентября 2025 19:07
Даша Квиткова купила сумку в стиле 2000-х — какую сумму ей пришлось отдать
Даша Квиткова. Фото: Instagram/kvittkova

Украинский блогер и инфлюенсер Даша Квиткова снова доказала, что даже самый мелкий акцент может стать главной изюминкой образа. Если раньше она делала ставку на детали — платок на поясе или тонкие украшения, то на этот раз выбрала сумку, которая говорит сама за себя.

Она показала свое приобретение в Instagram.

Какую сумку на осень приобрела Даша Квиткова

Ее выбор — Anny Big от украинского бренда NÚKOT. Это не просто аксессуар, а символ истории, ведь именно с модели Anny в свое время начался путь бренда. Теперь эта сумка получила новое прочтение — больший размер, но тот же узнаваемый силуэт, который легко вписывается и в деловой образ, и в повседневный.

Яка сумка поповнила гардероб Квіткової
Квиткова показала стильную сумку. Фото: Instagram/kvittkova

Форма сумки меняется в зависимости от того, что внутри, но при этом она не теряет характера. Мягкий спилок-велюр в сочетании с гладкой кожей Nappa создают ощущение современной классики. Бархатистая текстура корпуса добавляет глубины, а ремень из нежной Nappa делает ношение максимально комфортным.

Внутри есть все необходимое: подкладка из хлопка и полиэстера, небольшой боковой карман для мелочей. Сумка вмещает кошелек на полную купюру, косметичку, телефон и даже книгу — именно тот случай, когда красота идет рядом с практичностью.

Стильна сумка, що буде мати особливий вигляд в образі
Стильная сумка. Фото: nukot.com.ua

Цвет Palude с черным ремнем и золотой фурнитурой выглядит благородно и одновременно современно. Это оттенок, который подстраивается под настроение и не привязан к сезону. Сумку можно носить как на плече, так и просто в руке — в любом варианте она будет уместна. Ее цена — 10 900 грн.

Единственное, о чем стоит помнить: Nappa — деликатная кожа. Она гладкая, мягкая и приятная на ощупь, но чувствительная к царапинам. Это тот материал, который со временем "живет" вместе с вами, приобретая личную историю. Ручная работа, украинское производство и чувство стиля, которое перекликается с эстетикой 90-х и 00-х, делают Anny Big особенным аксессуаром.

Ранее мы писали о том, что в этом сезоне Джессика Альба советует носить лоферы с носками.

Также мы сообщали, какие образы можно создать с джинсами в октябре.

Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
