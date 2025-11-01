Элегантное мини-платье из 60-х снова в моде — тренд с ретро настроением

Тренд из 60-х — легендарное платье снова в моде
В моду снова возвращается тренд из 60-х. Ретро мини-платья в духе свободы и молодости просто покоряют подиумы. В коллекциях весна-лето 2026 фасоны с трапециевидным силуэтом, четкими линиями и дерзкой длиной будут на пике популярности.
Об этом пишет Vogue.
Какие мини-платья из 60-х снова в моде
Мини-платья с цветочным принтом
Хотя и мини-платья из 60-х возвращаются в моду, дизайнеры представляют их в обновленном стиле. Теперь пропорции еще более свободные и легкие. Особенно нежно выглядят модели с цветочным принтом. В центре внимания сейчас яркие оттенки — оранжевые розы, пастельные букеты или синие анемоны. Они напоминают ретро дух, но уже в сочетании с современной свежестью.
Мини-платья с декором
Не менее трендовыми будут и мини-платья с различным декором: от кристаллов и жемчуга до ярких деталей. Они добавляют изящества и нежности. В таких моделях от каждой детали веет особым шармом. При этом, украшения не лишают платье легкости, благодаря короткой длине.
Мини-платья с плиссировкой
Для тех, кто любит дерзость, на сезон весна-лето 2026 стоит выбрать короткое плиссированное платье в стиле 60-х. Оно удивит неожиданной формой и интересным видом. Складки, вертикальные или горизонтальные, придадут образу структурности. Такое платье будет иметь лаконичный и стильный вид.
Кожаные мини-платья
Мини-платье в трендовых карамельно-коричневых оттенках будет на пике популярности в следующем сезоне. Модели из кожи, вдохновленные хиппи-эстетикой 60-х, добавят образу характера и неожиданности. Выбирайте модели с четкими и простыми линиями.
Мини-платья будут на пике популярности в 2026 году. Это уже не просто одежда, а способ показать свой настоящий характер и подчеркнуть настроение.
