Видео

Тренд из 60-х — легендарное платье снова в моде

Тренд из 60-х — легендарное платье снова в моде

Дата публикации 1 ноября 2025 08:40
обновлено: 09:02
Элегантное мини-платье из 60-х снова в моде — тренд с ретро настроением
Девушка в мини-платье. Фото: Freepik

В моду снова возвращается тренд из 60-х. Ретро мини-платья в духе свободы и молодости просто покоряют подиумы. В коллекциях весна-лето 2026 фасоны с трапециевидным силуэтом, четкими линиями и дерзкой длиной будут на пике популярности.

Об этом пишет Vogue.

Какие мини-платья из 60-х снова в моде

Мини-платья с цветочным принтом

Хотя и мини-платья из 60-х возвращаются в моду, дизайнеры представляют их в обновленном стиле. Теперь пропорции еще более свободные и легкие. Особенно нежно выглядят модели с цветочным принтом. В центре внимания сейчас яркие оттенки — оранжевые розы, пастельные букеты или синие анемоны. Они напоминают ретро дух, но уже в сочетании с современной свежестью.

Коротка сукня у стилі 1960-х
Платье с цветочным принтом. Фото: Vogue

Мини-платья с декором

Не менее трендовыми будут и мини-платья с различным декором: от кристаллов и жемчуга до ярких деталей. Они добавляют изящества и нежности. В таких моделях от каждой детали веет особым шармом. При этом, украшения не лишают платье легкости, благодаря короткой длине.

Коротка сукня у стилі 1960-х
Платье с декором. Фото: Vogue

Мини-платья с плиссировкой

Для тех, кто любит дерзость, на сезон весна-лето 2026 стоит выбрать короткое плиссированное платье в стиле 60-х. Оно удивит неожиданной формой и интересным видом. Складки, вертикальные или горизонтальные, придадут образу структурности. Такое платье будет иметь лаконичный и стильный вид.

Коротка сукня у стилі 1960-х
Платье с плиссировкой. Фото: Vogue

Кожаные мини-платья

Мини-платье в трендовых карамельно-коричневых оттенках будет на пике популярности в следующем сезоне. Модели из кожи, вдохновленные хиппи-эстетикой 60-х, добавят образу характера и неожиданности. Выбирайте модели с четкими и простыми линиями.

Коротка сукня у стилі 1960-х
Короткое кожаное платье. Фото: Vogue

Мини-платья будут на пике популярности в 2026 году. Это уже не просто одежда, а способ показать свой настоящий характер и подчеркнуть настроение.

Напомним, ранее мы писали о том, какие джинсы из 80-х вернулись в моду. Их сейчас носят все.

Также мы рассказывали о том, какая ретро обувь в этом сезоне вернулась в тренды. Эти модели подойдут ко всему.

мода одежда тренды красота платье
Кристина Колосова - Редактор
Автор:
Кристина Колосова
