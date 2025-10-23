Мода на рваные джинсы снова актуальна — с чем носить осенью

Рваные джинсы. Фото из Instagram

В этом сезоне мода будто решила разобрать старые архивы и вернуть все, что произвело настоящий фурор. Капри, обтягивающие джинсы, юбки поверх брюк — казалось, мы о них давно забыли, но нет. Осень тоже не осталась в стороне от модных воспоминаний. И на этот раз в центре внимания оказались рваные джинсы.

Стилисты отметили, что сейчас в моде те самые рваные джинсы из 2010-х, которые когда-то раздражали родителей и были главным символом молодежного бунта.

Какие джинсы неожиданно стали модным фаворитом сезона

Раньше эти брюки с дырками и потертостями казались вызовом обществу. Их носили с большими худи, принтованными футболками или короткими топами — идеальный вариант для прогулок и вечеринок во дворе. Но теперь все изменилось. Рваные джинсы стали частью продуманных, иногда даже сдержанных образов.

Рваные джинсы в образе. Фото: Elle

Единственное, что дизайнеры советуют не перегружать лук — дырки уже сами по себе создают нужный акцент. Можно выбрать джинсы с минимальными разрезами или со старыми, почти незаметными потертостями. Главное, чтобы они не выглядели искусственно "состаренными". Носить их можно с чем угодно: классическими рубашками, короткими жакетами, кожаными куртками или спортивными бомберами. Такое сочетание будет выглядеть непринужденно, но стильно.

Стильные девушки. Фото: Elle

Добавим, что звезды не прошли мимо этого тренда. Рианна, например, уже приобрели себе широкие рваные джинсы с низкой талией. В одном из своих образов она сочетала их с полосатой поло-футболкой и туфлями на каблуках. Получилось довольно эффектно. Если хотите повторить что-то подобное, достаточно накинуть пальто или oversize-куртку, что будет более уместно для прохладной осени.

Рианна в стильных джинсах. Фото: Elle

А Майли Сайрус, как всегда, сделала по-своему. Она надела черную майку, объемную шубу из эко-меха и джинсы, усыпанные дырками от пояса до щиколоток.

Неожиданный образ Майли Сайрус. Фото: Elle

Ее образ уже не про сдержанность, а больше про настроение — чувствуется немного хаоса, немного свободы и много уверенности.

