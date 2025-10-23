Мода на рваные джинсы снова актуальна — с чем носить осенью

Вернувшийся тренд — как носить рваные джинсы в этом сезоне
В этом сезоне мода будто решила разобрать старые архивы и вернуть все, что произвело настоящий фурор. Капри, обтягивающие джинсы, юбки поверх брюк — казалось, мы о них давно забыли, но нет. Осень тоже не осталась в стороне от модных воспоминаний. И на этот раз в центре внимания оказались рваные джинсы.
Об этом пишет издание Elle.
Стилисты отметили, что сейчас в моде те самые рваные джинсы из 2010-х, которые когда-то раздражали родителей и были главным символом молодежного бунта.
Какие джинсы неожиданно стали модным фаворитом сезона
Раньше эти брюки с дырками и потертостями казались вызовом обществу. Их носили с большими худи, принтованными футболками или короткими топами — идеальный вариант для прогулок и вечеринок во дворе. Но теперь все изменилось. Рваные джинсы стали частью продуманных, иногда даже сдержанных образов.
Единственное, что дизайнеры советуют не перегружать лук — дырки уже сами по себе создают нужный акцент. Можно выбрать джинсы с минимальными разрезами или со старыми, почти незаметными потертостями. Главное, чтобы они не выглядели искусственно "состаренными". Носить их можно с чем угодно: классическими рубашками, короткими жакетами, кожаными куртками или спортивными бомберами. Такое сочетание будет выглядеть непринужденно, но стильно.
Добавим, что звезды не прошли мимо этого тренда. Рианна, например, уже приобрели себе широкие рваные джинсы с низкой талией. В одном из своих образов она сочетала их с полосатой поло-футболкой и туфлями на каблуках. Получилось довольно эффектно. Если хотите повторить что-то подобное, достаточно накинуть пальто или oversize-куртку, что будет более уместно для прохладной осени.
А Майли Сайрус, как всегда, сделала по-своему. Она надела черную майку, объемную шубу из эко-меха и джинсы, усыпанные дырками от пояса до щиколоток.
Ее образ уже не про сдержанность, а больше про настроение — чувствуется немного хаоса, немного свободы и много уверенности.
