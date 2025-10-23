Самые модные джинсы этой осени — найдите свою идеальную пару

Девушка в джинсовом луке. Фото: freepik.com

Ни один женский гардероб невозможно представить без пары любимых джинсов. А еще лучше — без нескольких. Ведь это универсальная вещь и именно они спасают, когда "нечего надеть", подходят и для прогулок, и для встреч, и даже для офисных образов, если правильно подобрать фасон. Мода на джинсы, конечно, не стоит на месте — каждый сезон появляются новые детали, цвета и силуэты.

Новини.LIVE расскажет, какие джинсы будут на пике популярности осенью 2025 года.

Какие модели джинсов самые модные

Темные оттенки

Белый в тренде, но темно-синий деним тоже возвращается. Такие джинсы выглядят легко и добавляют образу чистоты и элегантности. Их можно объединить с объемными свитшотами, пальто в оттенке кофе с молоком или темными куртками — контраст выглядит просто невероятно.

Темные джинсы. Фото из Instagram

Прямые и немного оверсайз

Классика, которая не стареет. Прямые джинсы уже давно стали базой, но в этом сезоне они должны быть с легким намеком на мешковатость. Немного свободный крой добавляет расслабленности и выглядит очень современно. Носите их с ботинками, лоферами или кроссовками — в зависимости от настроения.

Прямые джинсы. Фото из Instagram

Широкие — тренд, который не сдает позиций

Широкие джинсы снова среди фаворитов. Удобно, стильно и с ноткой ностальгии по 90-м. Особенно популярны модели с низкой посадкой — так же те, что когда-то казались забытыми. Они создают эффект более длинных ног и прекрасно сочетаются с укороченными топами или объемными свитерами.

Широкие джинсы. Фото из Instagram

Поэтому если ищете "те самые" идеальные джинсы, то обратите внимание не только на фасон, но и на посадку. Она должна быть удобной именно для вас, потому что даже самая модная модель может выглядеть неудачно, если в ней некомфортно.

