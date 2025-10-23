Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Три пары джинсов, без которых не обойтись этой осенью

Три пары джинсов, без которых не обойтись этой осенью

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 09:11
обновлено: 08:50
Самые модные джинсы этой осени — найдите свою идеальную пару
Девушка в джинсовом луке. Фото: freepik.com

Ни один женский гардероб невозможно представить без пары любимых джинсов. А еще лучше — без нескольких. Ведь это универсальная вещь и именно они спасают, когда "нечего надеть", подходят и для прогулок, и для встреч, и даже для офисных образов, если правильно подобрать фасон. Мода на джинсы, конечно, не стоит на месте — каждый сезон появляются новые детали, цвета и силуэты.

Новини.LIVE расскажет, какие джинсы будут на пике популярности осенью 2025 года.

Реклама
Читайте также:

Какие модели джинсов самые модные

Темные оттенки

Белый в тренде, но темно-синий деним тоже возвращается. Такие джинсы выглядят легко и добавляют образу чистоты и элегантности. Их можно объединить с объемными свитшотами, пальто в оттенке кофе с молоком или темными куртками — контраст выглядит просто невероятно.

Темні джинси, що мають легкий вигляд
Темные джинсы. Фото из Instagram

Прямые и немного оверсайз

Классика, которая не стареет. Прямые джинсы уже давно стали базой, но в этом сезоне они должны быть с легким намеком на мешковатость. Немного свободный крой добавляет расслабленности и выглядит очень современно. Носите их с ботинками, лоферами или кроссовками — в зависимости от настроения.

Прямі джинси стали базою цього сезону
Прямые джинсы. Фото из Instagram

Широкие — тренд, который не сдает позиций

Широкие джинсы снова среди фаворитов. Удобно, стильно и с ноткой ностальгии по 90-м. Особенно популярны модели с низкой посадкой — так же те, что когда-то казались забытыми. Они создают эффект более длинных ног и прекрасно сочетаются с укороченными топами или объемными свитерами.

Актуальна модель джинсів з 90-х
Широкие джинсы. Фото из Instagram

Поэтому если ищете "те самые" идеальные джинсы, то обратите внимание не только на фасон, но и на посадку. Она должна быть удобной именно для вас, потому что даже самая модная модель может выглядеть неудачно, если в ней некомфортно.

Ранее мы писали о том, какие джинсы подойдут на любой случай в этом сезоне.

Также мы сообщали, на какие джинсы задала тренд Джулия Робертс.

мода осень тренды Джинсы стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации