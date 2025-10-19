Трендовый цвет джинсов — превзошел классический синий оттенок

Трендовые джинсы в сером цвете. Фото: Instagram

Этой осенью классические синие джинсы больше не популярны. На замену им модницы выбирают брюки в сером цвете. Этот оттенок неожиданно стал фаворитом сезона осень-зима 2025-2026 и занял центральное место среди трендов.

Почему серый цвет джинсов стал самым трендовым

Синие джинсы десятилетиями считались одеждой вне времени. Они заслуженно стали культовыми универсальными брюками, однако этой осенью мода неожиданно изменилась. Красавицы все чаще отдают предпочтение джинсам в сером оттенке, а классический цвет денима начал отходить на второй план.

Образ с серыми джинсами. Фото: Instagram

Стилисты отмечают, что замена синих джинсов серым денимом осенью 2025 года является прямым ответом на поиск новых цветовых палитр. Сейчас нейтральность оттенка воспринимается как элегантность и базовость, а серый прекрасно подходит к этому новому тренду. Модницы полюбили как светлые модели, так и насыщенные графитовые тона. От них веет благородством и элегантностью.

Стильный образ с серыми джинсами. Фото: Instagram

Кроме того, серые джинсы — это про эстетику минимализма, которая сейчас на пике популярности. Ведь такой цвет подходит практически к любому образу. Это как идеальный холст для монохромных аутфитов или едва заметных контрастов.

К джинсам в сером цвете подойдут оверсайз свитера, которые сейчас также на пике популярности, обтягивающие гольфы или базовые рубашки. Кроме того, стильно такие брюки будут смотреться с кожаными куртками или структурированными пальто.

Осенний образ с серыми джинсами и кожаной курткой. Фото: Instagram

Хотя и серые джинсы сейчас на пике популярности, они вряд ли приведут к окончательному завершению эпохи синего денима. Скорее всего, серый цвет просто станет основным оттенком сезона осень-зима и такие брюки будут главным элементом гардероба. Преимущество серых джинсов заключается в том, что такой оттенок предлагает свежесть, не теряя практичности.

