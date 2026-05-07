Культовая стрижка из фильма "Дьявол носит Prada": название и фото

Сцена из фильма "Дьявол носит Prada 2". Кадр из видео

Иногда достаточно одной детали, чтобы образ стал узнаваемым на годы вперед. В случае Миранды Пристли из "Дьявол носит Prada" это было не платье и не аксессуары, а холодная, четко выстроенная стрижка.

Почему стоит попробовать стрижку пикси

После выхода второй части фильма стало понятно, что стиль главных героинь еще актуален. Конкретная эта короткая стрижка остается в тренде и спустя 20 лет. Речь о пикси, которую носит Миранда. Ее характеризуют открытые скулы, четкий силуэт, шея, которая сразу становится частью "композиции" лица. В такой стрижке нет случайных прядей и в этом ее особенность.

Но есть момент, о котором часто забывают, когда смотрят на подобные образы с экрана: такая форма требует внимания. Она не "сама ложится красиво" после мытья. Ее надо держать в форме — немного укладки, более жесткие средства для фиксации. Иначе вместо элегантности появляется небрежность, которая уже совсем о другом.

Пристли во второй части "Дьявол носит Prada". Кадр из видео

Интересно, что пикси имеет разный эффект в зависимости от черт лица. Кому-то она добавляет резкости и выразительности, кому-то наоборот — смягчает черты. Именно поэтому ее часто советуют адаптировать под себя, а не копировать один в один. Длина, объем на макушке, линия челки — все это меняет восприятие очень сильно. Поэтому важно найти хорошего мастера.

И еще один момент, который сейчас прозвучит особенно актуально: короткие стрижки перестали ассоциироваться с "возрастом" или определенным этапом жизни. Их все чаще выбирают именно за ощущение свободы и легкости в повседневной жизни.

Кто-то хочет меньше времени тратить на укладку, кто-то — изменить визуальный ритм, а кто-то просто устал от длинных волос. В каждом из этих случаев пикси станет идеальным вариантом.

