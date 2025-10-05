Элегантный образ Тины Кароль покорил сеть — что выбрала звезда

Стильный образ Тины Кароль. Фото: Instagram/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль — это воплощение женственности и элегантности. Ее стилю подражают тысячи женщин. Это и неудивительно, ведь даже обычный брючный костюм знаменитость может превратить в роскошный вечерний образ.

Фото стильного осеннего лука Тина Кароль опубликовала на своей странице в Instagram.

Тина Кароль показала элегантный осенний образ

Для осеннего образа Тина Кароль выбрала классический серый костюм в полоску. При этом звезда стилизовала его так, что не обратить внимание на такой элегантный образ просто невозможно. На верх певица надела приталенный топ на тонких бретелях. Казалось бы, обычная вещь, однако всего одна мелкая деталь добавляет ему особого шарма — тонкое белое кружево в зоне декольте выглядит элегантно и женственно.

Тина Кароль в элегантном образе. Фото: Instagram/tina_karol

К топу идеально подошли серые брюки-клеш в светлую полоску и с завышенной талией. Такая модель, как и принт, этой осенью просто на пике популярности. Вертикальная полоска визуально делает ноги длиннее, а фигуру стройнее. Именно она добавила образу Тины Кароль элегантной утонченности.

Изысканный образ Тины Кароль. Фото: Instagram/tina_karol

Поверх костюма знаменитость добавила пальто — также серое в полоску, однако чуть более светлого оттенка. В качестве яркого акцента певица выбрала элегантные туфли темно вишневого оттенка с острым мысом и тонкими ремешками спереди.

Тина Кароль в стильном костюме. Фото: Instagram/tina_karol

Подчеркнули элегантность образа и добавили игривости аксессуары. Тина Кароль выбрала серебряные круглые серьги и узкие овальные очки. Волосы звезда собрала в высокий хвост, чем подчеркнула изящество образа.

Трендовый образ Тины Кароль. Фото: Instagram/tina_karol

Такой лук Тины Кароль классический, но элегантный. Это то, что нужно, чтобы ярко заявить о себе, чувствуя при этом комфортно.

