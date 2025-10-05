Устаревшие тренды осени — что лучше не надевать в этом сезоне

Хейли Бибер в кожаном бомбере. Фото: Instagram

Осень — пора перемен, в том числе и в гардеробе. В этом сезоне некоторые вещи и обувь, которые были модными ранее, станут антитрендовыми. Стилисты советуют заменить их актуальными новинками.

Об этом пишет Who What Wear.

Главные антитренды этой осени

Пальто-шарф

Пальто-шарфы в этом сезоне станут олицетворением безвкусицы. Стилисты отмечают, что они будут добавлять образу перегруженности, поэтому лучше заменить их на пальто без воротника. Этой осенью в моде лаконичность, и такой выбор будет наиболее удачным. Пальто без воротника идеально дополнит как повседневный, так и вечерний стиль.

Пальто-шарф, которое вышло из моды. Фото: Instagram

Балетки

Забудьте о балетках в этом сезоне, особенно, атласные. Они потеряли свою актуальность из-за непрактичности в осеннюю погоду. Лучше выбрать другую обувь на плоской подошве, например, мокасины или лоферы. Эти модели сочетают комфорт и практичность.

Замшевые балетки попали в антитренды. Фото: Instagram

Кожаный бомбер

Вдохновленные эстетикой 90-х, кожаные бомберы были очень популярны в прошлом сезоне. Однако этой осенью о них лучше забыть. Стилисты советуют лучше обратить внимание на куртки с воронкообразным вырезом. Они станут современной альтернативой, которая добавит новизны и элегантности.

Кожаный бомбер больше не в моде. Фото: Instagram

Плиссированная юбка

Хотя такая модель и была на пике популярности в прошлом году, этой осенью она считается главным антитрендом. Мода движется к более изящным и сдержанным силуэтам, поэтому стилисты советуют выбирать юбки-карандаши. Такая элегантная замена подчеркнет утонченность и современность.

Черная плиссированная юбка. Фото: Instagram

Тренч цвета хаки

Тренчи в таком оттенке окончательно утратили актуальность. Осень 2025 года призывает к более смелым и выразительным решениям. Обратите внимание на пальто с леопардовым принтом. Это ключевой тренд, который добавит винтажного шарма.

Тренч цвета хаки. Фото: Instagram

Кроме того, стилисты советуют выбирать верхнюю одежду из альпаки, шерсти или шелка. В сочетании с леопардовым узором это будет выглядеть роскошно.

