Дата публикации 26 октября 2025 18:02
обновлено: 17:48
Что нужно для зимы из одежды — стилисты назвали вещи, которые пригодятся
Девушка в трендовом свитере. Фото: Instagram

Зима уже не за горами, поэтому самое время позаботиться о комфортном и стильном гардеробе на холодное время года. Стилисты отмечают, что в этом сезоне нужно обратить внимание на четыре модные вещи. Их нужно приобрести в первую очередь.

Об этом пишет City Magazine.

Какие вещи должны быть в зимнем гардеробе

Пуховик с высоким воротником

Зимой важно позаботиться о комфорте. Пуховик с высоким воротником станет практичным и удобным вариантом верхней одежды, который надежно согреет. К тому же воротник, элегантно очерчивающий лицо, будет создавать эффект опрятности. Обратите внимание на минималистичные модели в нейтральных оттенках: белом, коричневом, черном или молочном. Такой пуховик удастся легко сочетать с различными стилями.

Які чотири речі варто купити цієї зими
Пуховик с высоким воротником. Фото: Instagram

Свитер с ромбовидным узором

Этой зимой в тренде будут свитера с ромбовидным узором. Такая одежда особенно удачно впишется в многослойный образ. Не менее популярными будут и кардиганы и жилеты с этим узором. Самый простой вариант стилизации таких вещей — сочетание с джинсами и классическими брюками. Если же вы хотите создать более интересный лук, попробуйте комбинировать свитер с миди-юбкой: атласной или из денима.

Які чотири речі варто купити цієї зими
Свитер с ромбовидным узором. Фото: Instagram

Замшевые аксессуары

Аксессуары способны создать нечто особенное из заурядного образа. Этой зимой стилисты советуют обратить внимание на замшевые сумки, ботильоны или ремни. Они создадут эффект многослойности текстур и добавят тепла и глубины наряду. Такие детали хотя и кажутся незаметными, на самом деле делают образ совершенным и добавляют ему характера.

Які чотири речі варто купити цієї зими
Замшевая обувь и сумка. Фото: Instagram

Темные джинсы

Представить зимний гардероб без джинсов невозможно. Однако в этом сезоне на замену синему оттенку придут более глубокие и темные цвета. Стилисты советуют выбирать серые и черные модели. Они будут подходить как к повседневным образам, так и для особых луков. Такие джинсы можно легко сочетать с абсолютно разной одеждой и обувью.

Які чотири речі варто купити цієї зими
Черные джинсы. Фото: Instagram

Зимний гардероб должен быть удобным и красивым одновременно. Именно поэтому стоит разбираться в трендах и удачно комбинировать их с базовыми и классическими вещами.

Напомним, ранее мы писали о том, как выбрать качественный пуховик на зиму. Важно, чтобы он был не только стильным, но и теплым.

Также мы рассказывали о том, какая юбка подойдет как на осень, так и на зиму. Это универсальная и удобная модель.

одежда зима вещи советы свитер
Кристина Колосова - Редактор
Автор:
Кристина Колосова
