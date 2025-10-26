Что нужно для зимы из одежды — стилисты назвали вещи, которые пригодятся

Составляем зимний гардероб — вещи, которые стоит купить
Зима уже не за горами, поэтому самое время позаботиться о комфортном и стильном гардеробе на холодное время года. Стилисты отмечают, что в этом сезоне нужно обратить внимание на четыре модные вещи. Их нужно приобрести в первую очередь.
Об этом пишет City Magazine.
Какие вещи должны быть в зимнем гардеробе
Пуховик с высоким воротником
Зимой важно позаботиться о комфорте. Пуховик с высоким воротником станет практичным и удобным вариантом верхней одежды, который надежно согреет. К тому же воротник, элегантно очерчивающий лицо, будет создавать эффект опрятности. Обратите внимание на минималистичные модели в нейтральных оттенках: белом, коричневом, черном или молочном. Такой пуховик удастся легко сочетать с различными стилями.
Свитер с ромбовидным узором
Этой зимой в тренде будут свитера с ромбовидным узором. Такая одежда особенно удачно впишется в многослойный образ. Не менее популярными будут и кардиганы и жилеты с этим узором. Самый простой вариант стилизации таких вещей — сочетание с джинсами и классическими брюками. Если же вы хотите создать более интересный лук, попробуйте комбинировать свитер с миди-юбкой: атласной или из денима.
Замшевые аксессуары
Аксессуары способны создать нечто особенное из заурядного образа. Этой зимой стилисты советуют обратить внимание на замшевые сумки, ботильоны или ремни. Они создадут эффект многослойности текстур и добавят тепла и глубины наряду. Такие детали хотя и кажутся незаметными, на самом деле делают образ совершенным и добавляют ему характера.
Темные джинсы
Представить зимний гардероб без джинсов невозможно. Однако в этом сезоне на замену синему оттенку придут более глубокие и темные цвета. Стилисты советуют выбирать серые и черные модели. Они будут подходить как к повседневным образам, так и для особых луков. Такие джинсы можно легко сочетать с абсолютно разной одеждой и обувью.
Зимний гардероб должен быть удобным и красивым одновременно. Именно поэтому стоит разбираться в трендах и удачно комбинировать их с базовыми и классическими вещами.
