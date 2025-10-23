Модницы полюбили стрижку бокс-боб — в чем ее феномен

Стрижка. Фото: freepik.com

Мир снова поддался соблазну коротких волос. И если раньше обсуждали все удлиненное каре или "итальянку", то на этот раз внимание приковано к новому фавориту — бокс-бобу.

Стилисты рассказали об этой стрижке подробнее изданию "Byrdie".

Эту стрижку уже сделали Хейли Бибер, Эмма Чемберлен, Лори Харви. Кажется, именно она стала главным знаком сезона. Простота формы, четкая линия среза, немного геометрии и даже самые тонкие волосы выглядят гуще.

Хейли Бибер. Фото из Instagram

Бокс-боб напоминает классику, но без скуки. Линия среза здесь максимально ровная и собственно именно она создает эффект густоты и подчеркивает черты лица. Скулы становятся более четкими, шея — изящной, а весь образ более структурированным.

Еще один плюс стрижки в том, что она всегда выглядит эффектно. Волосы ложатся идеально, не требуют сложной укладки и не рассыпаются к вечеру. Также если проспали или не успели высушить феном волосы — стрижка все равно будет держать форму. Она одинаково подходит и прямым, и немного волнистым волосам.

Бокс-боб. Фото из Instagram

Интересно, что бокс-боб имеет множество вариантов. Его можно сделать с ровным пробором и выбрать чистую, графичную линию. А можно добавить немного небрежности, легких волн — тогда получится легкая прическа в духе французских актрис. Гладкие волосы выглядят изысканно, а текстурные более живыми и подвижными.

Если давно хотите что-то изменить, но без радикальных экспериментов, то бокс-боб — именно тот компромисс, который вы так долго искали. Он освежает, не требует сложного ухода и при этом имеет ту естественную сдержанную красоту, которая сейчас ценится больше всего.

