Чем заменить привычную шапку — модные идеи для осени

Иногда даже самая любимая шапка может надоесть — хочется чего-то другого, более легкого, более оригинального. Осенью это сделать несложно, ведь головных уборов существует множество, и среди них легко найти тот, который подходит именно вам. Стоит лишь немного поэкспериментировать — и привычные образы заиграют по-новому.

Что носить вместо шапки осенью

Капор

Когда-то его носили наши бабушки, а сегодня он снова вернулся в моду. Мягкий, уютный, немного загадочный — капор можно носить с пальто или пуховиком. Главное правило: не выбирайте слишком плотный вариант, лучше, чтобы он был немного свободный.

Теплый или кожаный платок

Это вариант для тех, кто любит минимализм и женственность. Объемный платок, завязанный под подбородком или просто накинутый на голову, добавляет шарма и элегантности. Кожаные модели выглядят эффектно и немного дерзко, тогда как шерстяные или шелковые — мягко подчеркивают черты лица.

Повязка на голову

Спасет тех, кто хочет сохранить прическу и не мерзнуть. Она греет уши, добавляет образу спортивности или ретро-нот — в зависимости от материала. Стоит только помнить, что если у вас круглое лицо, лучше выбирать не слишком узкую повязку, чтобы не подчеркивать щечки.

Панама из шерсти или фетра

Панама осенью — не шутка, а стильная альтернатива шапке. Она защищает от ветра, добавляет образу структуры и выглядит интересно даже в сочетании с шубой или дубленкой. Среди ее плюсов — универсальность, так как носить панаму можно с пальто, тренчем или пуховиком.

Благодаря таким деталям даже привычная верхняя одежда будет выглядеть совершенно по-другому. И не забывайте, что один и тот же головной убор можно комбинировать с разными вещами.

