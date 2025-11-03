Видео
Видео

Вместо вязаной шапки — головные уборы, которые в тренде

Дата публикации 3 ноября 2025 09:19
обновлено: 09:01
Чем заменить привычную шапку — модные идеи для осени
Девушка в шапке. Фото: freepik

Иногда даже самая любимая шапка может надоесть — хочется чего-то другого, более легкого, более оригинального. Осенью это сделать несложно, ведь головных уборов существует множество, и среди них легко найти тот, который подходит именно вам. Стоит лишь немного поэкспериментировать — и привычные образы заиграют по-новому.

Новини.LIVE предлагает вам стильные альтернативы обычной шапке.

Что носить вместо шапки осенью

Капор

Когда-то его носили наши бабушки, а сегодня он снова вернулся в моду. Мягкий, уютный, немного загадочный — капор можно носить с пальто или пуховиком. Главное правило: не выбирайте слишком плотный вариант, лучше, чтобы он был немного свободный.

Стильний головний убір до пальто
Капор. Фото из Instagram

Теплый или кожаный платок

Это вариант для тех, кто любит минимализм и женственность. Объемный платок, завязанный под подбородком или просто накинутый на голову, добавляет шарма и элегантности. Кожаные модели выглядят эффектно и немного дерзко, тогда как шерстяные или шелковые — мягко подчеркивают черты лица.

Хустки актуальні не тільки влітку
Теплый платок. Фото из Instagram

Повязка на голову

Спасет тех, кто хочет сохранить прическу и не мерзнуть. Она греет уши, добавляет образу спортивности или ретро-нот — в зависимости от материала. Стоит только помнить, что если у вас круглое лицо, лучше выбирать не слишком узкую повязку, чтобы не подчеркивать щечки.

Ідеальний аксесуар для тих, хто хоче зберегти зачіску
Повязка на голову. Фото из Instagram

Панама из шерсти или фетра

Панама осенью — не шутка, а стильная альтернатива шапке. Она защищает от ветра, добавляет образу структуры и выглядит интересно даже в сочетании с шубой или дубленкой. Среди ее плюсов — универсальность, так как носить панаму можно с пальто, тренчем или пуховиком.

Тепла панама - універсальний вибір
Теплые панамы. Фото из Instagram

Благодаря таким деталям даже привычная верхняя одежда будет выглядеть совершенно по-другому. И не забывайте, что один и тот же головной убор можно комбинировать с разными вещами.

мода тренды головные уборы аксессуары стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
