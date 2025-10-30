Видео
Україна
Шапки, потерявшие актуальность — чем их заменить

Шапки, потерявшие актуальность — чем их заменить

Дата публикации 30 октября 2025 09:18
обновлено: 09:04
Какие шапки вышли из моды — что заменит антитренды сезона
Девушка в шапке. Фото: freepik

Без теплой шапки зимой никуда — это уже не просто аксессуар, а настоящая необходимость. Но если вы хотите не только не замерзнуть, но и выглядеть опрятно, стоит знать: некоторые модели лучше оставить в прошлом. Стилисты уже определили, какие шапки зимы 2025-2026 стоит вычеркнуть из списка покупок, и чем их заменить, чтобы оставаться в тренде и чувствовать себя комфортно.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Читайте также:

Шапки, которые стали антитрендом сезона

Шапки с надписями и логотипами

Это уже не о стиле, а скорее о воспоминаниях. Массивные надписи или большие логотипы на голове имеют детский вид и не вписываются в современную эстетику "тихой роскоши". Такие модели подходили подросткам 2010-х, но сейчас взрослый гардероб требует сдержанности.

Шапки з написами цього року підійдуть більше підліткам
Шапка с надписью. Фото из Instagram

Что выбрать взамен: однотонную шапку без украшений — бежевую, серо-голубую, черную или цвета хаки. Она легко "сядет" в любой образ — от пуховика до пальто.

Шапки со стразами, камнями и блестками

Светятся, но не в хорошем смысле. Такие модели выглядят дешево и давно потеряли связь с модой. Даже самый опрятный образ они способны разрушить одним движением.

Шапки зі стразами давно втратили актуальність
Шапка со стразами. Фото из Instagram

Лучшая альтернатива: мягкий берет или кепи с минимальным декором — например, с небольшой застежкой или кожаной вставкой. Они добавляют шарма любому образу.

Шапки с отворотом

Когда-то они казались универсальными, но сейчас этот фасон выглядит устаревшим. Отворот добавляет объема в самом неудачном месте и "сбивает" пропорции.

Шапці з відворотом краще знайти альтернативу
Шапка с отворотом. Фото из Instagram

Вместо этого выберите: лаконичную бини без отворота. Она подходит ко всему — от классического пальто до спортивной куртки — и выглядит аккуратно без каких-либо излишеств.

Зима 2025-2026 — это про чистые линии, натуральные фактуры и вещи без демонстративных деталей. Выберите головной убор, который просто добавляет комфорта и стиль придет сам собой.

Ранее мы писали о том, какие перчатки станут удачным выбором на эту зиму.

Также мы сообщали, что Андре Тан рассказал о трендовых вариантах шарфов этого сезона.

мода головные уборы аксессуары стиль шапка
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
