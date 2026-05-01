Главная Стиль Вы делали это неправильно: как на самом деле выгодно покупать в Zara

Вы делали это неправильно: как на самом деле выгодно покупать в Zara

Дата публикации 1 мая 2026 11:25
Как покупать вещи в Zara и не переплачивать: действенные лайфхаки
Магазин Zara. Кадр из видео

Сезонная распродажа в Zara — это всегда напоминают охоту. Пока полки освобождают под весенние новинки, у покупателей есть последний шанс ухватить классные вещи за копейки. Но чтобы не просто потратить деньги, а реально сэкономить и получить удовольствие, стоит знать несколько внутренних фишек магазина.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на блогера в TikTok поделится полезными советами, которые помогут выгодно делать покупки в Zara.

Когда идти за скидками в Zara

Если вы охотитесь на красные ценники, запомните, что среда — лучший день. Именно посреди недели работники обычно обновляют базу, делают переоценку и выставляют новые позиции на сейл. Если придете утром в среду, шансы найти свой размер в корзине с акциями значительно выше.

Как не стоять в очереди в примерочную в Zara

В Zara действительно можно забронировать кабинку на определенное время. Правда, есть два "но": пока эта опция работает только в столичном ТЦ River Mall, и формально она создана для стилистов. Тем не менее знать о такой возможности полезно, особенно если вы планируете масштабный шопинг с консультантом.

Что делать, если размера нет на полке в Zara

Не спешите расстраиваться. Самый простой способ — открыть официальное приложение. Там можно мгновенно проверить наличие конкретного платья или брюк во всех магазинах вашего города. Это бережет кучу времени и нервов, которые обычно тратятся на поездки наугад.

Доставка и онлайн-заказ в Zara

Для тех, кто терпеть не может толпы в торговых центрах, сайт — идеальный выход. Более того, при заказе от 2000 гривен курьер привезет пакет бесплатно. Это удобно, ведь дома можно спокойно все померить перед зеркалом.

Вопрос брака и возврата товара в Zara

Мало кто знает, но если вещь разошлась по шву или сломалась молния сразу после покупки — это не приговор. Вы имеете право на обмен или возврат. Но держите бирки на одежде. Для обуви правила еще более лояльны: обычно достаточно иметь при себе чек.

@lenanormalna

Кристина Колосова - Редактор
Автор:
Кристина Колосова
