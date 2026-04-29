Zara создала лучшую вещь для этой весны: она достойна внимания

Zara создала лучшую вещь для этой весны: она достойна внимания

Дата публикации 29 апреля 2026 19:00
Лучшая вещь этой весны: трендовая находка от Zara
Девушка в куртке от Zara. Фото из социальных сетей

Куртка от Zara — это универсальная вещь, которая всегда спасает, как и белая футболка или прямые джинсы. Тем более в такую погоду, когда настоящее тепло еще не чувствуется. Кожаные косухи, замшевые бомберы или массивные авиаторы уже давно стали классикой, которую легко подстроить под любую погоду.

Редакция Новини.LIVE поделится несколькими идеями, как носить их так, чтобы это выглядело актуально.

Идеи для образов с курткой от Zara

Бомберы (особенно те самые вирусные модели из Zara) часто имеют свободный или укороченный крой. Их лучше всего сочетать с широким низом. Джинсы-клеш, палаццо или просто свободные прямые брюки создают правильный баланс. Высокая посадка здесь будет уместной, потому что она акцентирует на талии, делая силуэт женственным даже в массивной куртке.

Попробуйте также миксовать грубую кожу с классическими костюмными брюками. Это тот случай, когда противоположности работают идеально. Кожаная куртка забирает лишнюю строгость у шерстяных брюк, делая образ расслабленным, но все еще элегантным. Добавьте сюда лаконичные аксессуары и получите готовый лук для встреч или вечернего выхода.

Кожаная куртка Zara в сочетании с классическими брюками. Кадр из видео

Не забывайте еще о платьях-комбинациях и мини-юбках. Грубый авиатор поверх нежного шелка — это проверенный прием, который всегда будет выглядеть стильно.

Что обуть под такую куртку

Здесь полная свобода, которая зависит лишь от ваших планов на день:

  • кроссовки или кеды — для долгих прогулок;
  • лоферы или челси — если хочется добавить образу сдержанности;
  • ботильоны на каблуке или грубые ботинки на шнуровке — для создания характера и визуального удлинения ног.

И напоследок, дизайнеры напомнили, что кожа и деним — это база, которая никогда не подведет.

Ранее мы писали о том, какой новый обувной тренд набирает обороты в этом году. Все внимание здесь на каблуки.

Также мы сообщали, какой аксессуар по мнению украинского дизайнера Андре Тана, должен быть основой образов в 2026 году. Эту вещь можно по-разному стилизовать.

Кристина Колосова - Редактор
