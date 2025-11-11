"Юбка" или "спідниця" — развенчиваем самую распространенную языковую ошибку

"Юбка, юпка" или "спідниця" — что из этого литературная норма
Украинский язык — это бесконечный источник открытий. Иногда кажется, что все уже понятно, но вдруг попадается слово, которое знакомо с детства, но оказывается совсем не тем, что вы думали. Так произошло со словами "юбка" и "юпка". Похожи? Да. Но означают — совершенно разное.
Как на украинском будет "юбка"
"Юбка" — это русизм. Оно пришло из арабского "джуба", что означает "нижний наряд". В украинском языке есть свое — "спідниця". Оно образовано от слова "под" — то есть "под одеждой", "спіднє".
Юбка — это один из самых женственных элементов гардероба, который имеет множество вариаций:
- прямые или зауженные;
- расклешенные (клеш, трапеция);
- в складку или присобранные;
- короткие, средние, длинные — микро, мини, миди, макси.
Ткань, цвет, форма — все зависит от моды, но сущность неизменна: юбка — символ женственности. Кстати, 30 ноября в мире даже празднуют Международный день юбки.
Интересно, что в техническом языке слово "юбка" имеет другое значение — это часть механизма, например:
- боковые стенки цилиндрического изделия;
- или деталь, предотвращающая разбрызгивание жидкости во время работы машин или скважин.
То есть в производстве "юбка" — это не одежда, а деталь конструкции.
Значение слова "юпка"
Украинское слово "юпка" происходит от итальянского giuppa — "безрукавка". Это верхняя женская одежда, которую носили украинки в XIX веке. Легкая, приталенная, украшенная вышивкой, бархатом или мехом — настоящее украшение женского строя.
В литературе часто встречается именно это слово:
"А що? Одрізати тобі на спідницю чи на юпку?", — писал Иван Нечуй-Левицкий.
"Одіта вона була у демікотонну юпку й спідницю", — вспоминал Афанасий Мирный.
Сегодня юпки снова возвращаются в воссозданных народных костюмах, этнофестивалях и даже в современных дизайнерских коллекциях.
