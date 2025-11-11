Видео
"Юбка, юпка" или "спідниця" — что из этого литературная норма

Дата публикации 11 ноября 2025 13:29
обновлено: 10:15
"Юбка" или "спідниця" — развенчиваем самую распространенную языковую ошибку
Девушка в юбке. Фото: freepik

Украинский язык — это бесконечный источник открытий. Иногда кажется, что все уже понятно, но вдруг попадается слово, которое знакомо с детства, но оказывается совсем не тем, что вы думали. Так произошло со словами "юбка" и "юпка". Похожи? Да. Но означают — совершенно разное.

Об этом пишет издание "24.Освіта".

Как на украинском будет "юбка"

"Юбка" — это русизм. Оно пришло из арабского "джуба", что означает "нижний наряд". В украинском языке есть свое — "спідниця". Оно образовано от слова "под" — то есть "под одеждой", "спіднє".

Юбка — это один из самых женственных элементов гардероба, который имеет множество вариаций:

  • прямые или зауженные;
  • расклешенные (клеш, трапеция);
  • в складку или присобранные;
  • короткие, средние, длинные — микро, мини, миди, макси.

Ткань, цвет, форма — все зависит от моды, но сущность неизменна: юбка — символ женственности. Кстати, 30 ноября в мире даже празднуют Международный день юбки.

Интересно, что в техническом языке слово "юбка" имеет другое значение — это часть механизма, например:

  • боковые стенки цилиндрического изделия;
  • или деталь, предотвращающая разбрызгивание жидкости во время работы машин или скважин.

То есть в производстве "юбка" — это не одежда, а деталь конструкции.

Значение слова "юпка"

Украинское слово "юпка" происходит от итальянского giuppa — "безрукавка". Это верхняя женская одежда, которую носили украинки в XIX веке. Легкая, приталенная, украшенная вышивкой, бархатом или мехом — настоящее украшение женского строя.

В литературе часто встречается именно это слово:

"А що? Одрізати тобі на спідницю чи на юпку?", — писал Иван Нечуй-Левицкий.
"Одіта вона була у демікотонну юпку й спідницю", — вспоминал Афанасий Мирный.

Сегодня юпки снова возвращаются в воссозданных народных костюмах, этнофестивалях и даже в современных дизайнерских коллекциях.

мода украинский язык интересные факты стиль юбки
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
