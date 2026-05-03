Кожаная юбка в этом сезоне: стилистические советы от дизайнеров

Девушка в кожаной юбке. Фото: magnific

Прямая кожаная юбка — это та самая базовая вещь, которая обычно годами без дела лежит в шкафу, потому что кажется слишком экстравагантной или банальной. Дизайнеры все же оставили ее в игре в 2026 году, просто изменили правила сочетаний.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на Elle поделится идеями, которые помогут вписать такую юбку в современный гардероб.

Кожаная юбка, которая сейчас популярна

Белая рубашка может легко оживить образ с кожаной юбкой. Чтобы чувствовать себя комфортно, под низ стоит надеть лаконичный черный топ или простое бра в тон.

Ermanno Scervino SS26. Фото из Elle

Если хочется максимально расслабленного образа — берите обычную майку. Белая или черная — это база, которая работает всегда. Но если есть настроение выделиться, попробуйте сочный красный цвет, ведь оттенок томата сейчас в топе.

Еще один нетипичный ход — футболка-поло. Воротник и пуговицы добавляют легкого спортивного шика образу, что классно контрастирует с грубой кожей юбки.

Читайте также:

Короткие топы тоже все еще с нами. Здесь полная свобода выбора:

это может быть микротоп, едва прикрывающий грудь (вариант для самых смелых);

или что-то уютное, например, пушистый твидовый вариант, который смягчает образ.

Fforme SS26. Фото из Elle

Но, пожалуй, самый интересный способ — одеться в кожу с ног до головы. Попробуйте подобрать к юбке кожаный жакет, жилет или рубашку. Не обязательно искать идеально идентичный цвет — наоборот, небольшой разрыв в оттенках или разная фактура сделают аутфит интереснее.

Ранее мы писали о том, какой бомбер от Zara легко стилизовать в 2026 году. Поделимся советами, которые помогут создать актуальные образы этой весной.

Также мы сообщали, какие сумки идеально впишутся в разные образы. Они подходят почти под все.