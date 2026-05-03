Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Стиль Трендовые способы носить кожаную юбку в этом сезоне

Трендовые способы носить кожаную юбку в этом сезоне

Ua ru
Дата публикации 3 мая 2026 11:14
Кожаная юбка в этом сезоне: стилистические советы от дизайнеров
Девушка в кожаной юбке. Фото: magnific

Прямая кожаная юбка — это та самая базовая вещь, которая обычно годами без дела лежит в шкафу, потому что кажется слишком экстравагантной или банальной. Дизайнеры все же оставили ее в игре в 2026 году, просто изменили правила сочетаний.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на Elle поделится идеями, которые помогут вписать такую юбку в современный гардероб.

Кожаная юбка, которая сейчас популярна

Белая рубашка может легко оживить образ с кожаной юбкой. Чтобы чувствовать себя комфортно, под низ стоит надеть лаконичный черный топ или простое бра в тон.

Шкіряна спідниця на весну вдалий вибір
Ermanno Scervino SS26. Фото из Elle

Если хочется максимально расслабленного образа — берите обычную майку. Белая или черная — это база, которая работает всегда. Но если есть настроение выделиться, попробуйте сочный красный цвет, ведь оттенок томата сейчас в топе.

Еще один нетипичный ход — футболка-поло. Воротник и пуговицы добавляют легкого спортивного шика образу, что классно контрастирует с грубой кожей юбки.

Читайте также:

Короткие топы тоже все еще с нами. Здесь полная свобода выбора:

  • это может быть микротоп, едва прикрывающий грудь (вариант для самых смелых);
  • или что-то уютное, например, пушистый твидовый вариант, который смягчает образ.
Короткі топи чудово доповнять шкіряну спідницю
Fforme SS26. Фото из Elle

Но, пожалуй, самый интересный способ — одеться в кожу с ног до головы. Попробуйте подобрать к юбке кожаный жакет, жилет или рубашку. Не обязательно искать идеально идентичный цвет — наоборот, небольшой разрыв в оттенках или разная фактура сделают аутфит интереснее.

Ранее мы писали о том, какой бомбер от Zara легко стилизовать в 2026 году. Поделимся советами, которые помогут создать актуальные образы этой весной.

Также мы сообщали, какие сумки идеально впишутся в разные образы. Они подходят почти под все.

трендовые образы трендовая юбка кожаная юбка
Кристина Колосова - Редактор
Автор:
Кристина Колосова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации