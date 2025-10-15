Певица Тина Кароль в повседневном образе — модные детали

Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Известная украинская певица Тина Кароль не из тех, кто часто делится своей "офлайн"-жизнью — обычно в ее Instagram царят роскошные платья, сценические костюмы и кадры с выступлений. Но на этот раз певица решила показать себя настоящую в простом образе — без глиттера и прожекторов.

Речь идет о новых фото Кароль в Instagram.

В новой фотосессии из студии звукозаписи она появилась в лаконичном, но очень продуманном образе, который сразу вызвал волну восторга среди подписчиков.

Новый стильный образ от Тины Кароль

На фото Тина позирует в просторной рубашке нежного голубого цвета, слегка расстегнутой — этот прием добавляет легкости и непринужденности. Под ней базовая белая майка, которая создает эффект многослойности, а в паре с джинсами mom-фасона формирует идеальный баланс между классикой и трендом. Сами джинсы сидят комфортно, имеют высокую талию и слегка свободный крой — именно то, что нужно для творческого дня в студии.

Образ Тины Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Образ дополняют изящные детали: серьги-кольца, которые стали своеобразной визитной карточкой Кароль, несколько тонких браслетов и массивные кольца. Такие аксессуары не просто добавляют блеска, но и создают ощущение завершенности, подчеркивая женственность певицы.

Модные детали в Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

С макияжем Тина также осталась верна естественности: легкий тон, румянец и нюдовые губы — все выглядит очень гармонично и сдержанно. Волосы певицы уложены в мягкие волны, которые придают образу легкости и непринужденного шарма.

Кажется, даже в обычном рабочем дне Тина не теряет чувство стиля. Она показала, что базовые вещи тоже могут выглядеть модно и дорого.

