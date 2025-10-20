Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Певица Злата Огневич показала универсальный осенний образ

Певица Злата Огневич показала универсальный осенний образ

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 11:18
обновлено: 10:15
Кожаная косуха, подходящая ко всему — пример Златы Огневич
Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Певица Злата Огневич в очередной раз доказала, что чувство стиля — ее сильная сторона. На этот раз артистка соединила нежность и характер в модном образе, который уже можно назвать вдохновением для осени. Ее лук — пример того, как можно гармонично смешать два на первый взгляд противоположных мира: романтическую легкость и уверенную смелость.

Новини.LIVE разобрали образ артистки детальнее с акцентом на куртку.

Реклама
Читайте также:

Злата для новой фотосессии выбрала длинное белое платье в стиле бохо-шик — воздушное, нежное, из многослойной ткани с мелкими рюшами. Высокий воротник, объемные рукава с воланами — все это создает ощущение легкости, будто из кадра старинного фильма. Такой фасон отлично подходит к осени: когда хочется выглядеть уютно, но не терять романтики.

Фасон куртки, який є універсальним
Новый образ от Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Кожаная куртка-"косуха" — универсальная вещь сезона

Главная "изюминка" образа — коричневая кожаная куртка в формате oversize. Именно она добавляет наряду характера, балансирует нежность платья и делает образ более современным. Такая косуха — настоящий must have гардероба. Она подходит почти ко всему:

  • к платьям с рюшами, как у Златы — чтобы создать контраст нежности и силы;
  • к джинсам и свитеру — для повседневного городского стиля;
  • к юбке и ботинкам — для прогулки или встречи с друзьями;
  • даже к классическим брюкам — чтобы разбавить строгий лук легкой дерзостью.

Кожаная куртка такого кроя — инвестиция не на один сезон. Она всегда выглядит актуально, не теряет форму, добавляет уверенности и легко адаптируется под любое настроение. Коричневый оттенок делает ее еще более универсальной: теплый, естественный, он хорошо сочетается и с пастельными цветами, и с черным или серым.

Шкіряна куртка актуальна кожен рік восени
Злата Огневич в новой фотосессии. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата дополнила лук высокими черными ботфортами на тракторной подошве — они добавляют силуэту стройности и немного драйва. А тонкий чокер с сердцем стал нежным акцентом, который не отвлекает, но подчеркивает стильную целостность образа.

Ранее мы писали о том, какая цена сумки из нового образа певицы Оли Поляковой.

Также мы разбирали недавно многослойный лук Дженнифер Лопес, которая известна своими эффектными образами.

мода Злата Огневич образ стиль куртка
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации