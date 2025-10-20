Кожаная косуха, подходящая ко всему — пример Златы Огневич

Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Певица Злата Огневич в очередной раз доказала, что чувство стиля — ее сильная сторона. На этот раз артистка соединила нежность и характер в модном образе, который уже можно назвать вдохновением для осени. Ее лук — пример того, как можно гармонично смешать два на первый взгляд противоположных мира: романтическую легкость и уверенную смелость.

Новини.LIVE разобрали образ артистки детальнее с акцентом на куртку.

Реклама

Читайте также:

Злата для новой фотосессии выбрала длинное белое платье в стиле бохо-шик — воздушное, нежное, из многослойной ткани с мелкими рюшами. Высокий воротник, объемные рукава с воланами — все это создает ощущение легкости, будто из кадра старинного фильма. Такой фасон отлично подходит к осени: когда хочется выглядеть уютно, но не терять романтики.

Новый образ от Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Кожаная куртка-"косуха" — универсальная вещь сезона

Главная "изюминка" образа — коричневая кожаная куртка в формате oversize. Именно она добавляет наряду характера, балансирует нежность платья и делает образ более современным. Такая косуха — настоящий must have гардероба. Она подходит почти ко всему:

к платьям с рюшами, как у Златы — чтобы создать контраст нежности и силы;

к джинсам и свитеру — для повседневного городского стиля;

к юбке и ботинкам — для прогулки или встречи с друзьями;

даже к классическим брюкам — чтобы разбавить строгий лук легкой дерзостью.

Кожаная куртка такого кроя — инвестиция не на один сезон. Она всегда выглядит актуально, не теряет форму, добавляет уверенности и легко адаптируется под любое настроение. Коричневый оттенок делает ее еще более универсальной: теплый, естественный, он хорошо сочетается и с пастельными цветами, и с черным или серым.

Злата Огневич в новой фотосессии. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата дополнила лук высокими черными ботфортами на тракторной подошве — они добавляют силуэту стройности и немного драйва. А тонкий чокер с сердцем стал нежным акцентом, который не отвлекает, но подчеркивает стильную целостность образа.

Ранее мы писали о том, какая цена сумки из нового образа певицы Оли Поляковой.

Также мы разбирали недавно многослойный лук Дженнифер Лопес, которая известна своими эффектными образами.