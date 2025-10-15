Широкие брюки в нестандартных образах этой осени — фото

Трендовые образы осени-2025 с широкими классическими брюками
Широкие брюки уже несколько сезонов остаются одним из самых удобных и стильных вариантов для осени. Они позволяют чувствовать себя комфортно целый день и при этом выглядеть элегантно, независимо от того, куда вы идете. В этом сезоне стоит посмотреть на них как на базу для современного гардероба.
Новини.LIVE расскажет, какие образы можно создать с такими брюками.
Широкие брюки, как тренд сезона
Серые широкие джинсы со свитером и пальто
Серые широкие брюки — универсальная база. Добавьте к ним объемный вязаный свитер и пальто классического кроя — получится удачный образ для прогулок по городу или встреч в кафе. Свитер можно заправить частично спереди, чтобы подчеркнуть талию, а обувь выбрать в зависимости от настроения: грубые ботинки для стритстайла или лоферы для более аккуратного вида, или даже туфли-лодочки, которые сейчас на пике популярности.
Белые брюки с рубашкой и кроссовками
Белые широкие брюки легко комбинируются с клетчатой рубашкой. Добавьте пару белоснежных кроссовок и получите современный городской образ, который одновременно выглядит аккуратно и удобно. В прохладную погоду можно накинуть легкий жакет или кардиган, чтобы создать многослойный эффект.
Джинсы широкие с высокой талией и кожаная куртка
Широкие джинсы с высокой талией отлично подчеркивают силуэт. Добавьте кожаный бомбер или куртку, и получится современный образ с ноткой бунтарства. Для осени особенно уместны грубые ботинки или ботильоны, а легкий шарф сделает лук уютным и завершенным.
Широкие брюки в этом сезоне — это не просто комфорт. Они позволяют играть с текстурами, цветами и силуэтами, делая осенний гардероб стильным и разнообразным.
Ранее мы писали о том, какие джинсы постепенно теряют позиции в этом сезоне и что уже начали носить вместо них.
Также мы сообщали, какие осенние брюки сделают любой образ стильным и комфортным.
Читайте Новини.LIVE!