Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Трендовые образы осени-2025 с широкими классическими брюками

Трендовые образы осени-2025 с широкими классическими брюками

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 18:34
Широкие брюки в нестандартных образах этой осени — фото
Девушка в молочных штанах. Фото: freepik.com

Широкие брюки уже несколько сезонов остаются одним из самых удобных и стильных вариантов для осени. Они позволяют чувствовать себя комфортно целый день и при этом выглядеть элегантно, независимо от того, куда вы идете. В этом сезоне стоит посмотреть на них как на базу для современного гардероба.

Новини.LIVE расскажет, какие образы можно создать с такими брюками.

Реклама
Читайте также:

Широкие брюки, как тренд сезона

Серые широкие джинсы со свитером и пальто

Серые широкие брюки — универсальная база. Добавьте к ним объемный вязаный свитер и пальто классического кроя — получится удачный образ для прогулок по городу или встреч в кафе. Свитер можно заправить частично спереди, чтобы подчеркнуть талию, а обувь выбрать в зависимости от настроения: грубые ботинки для стритстайла или лоферы для более аккуратного вида, или даже туфли-лодочки, которые сейчас на пике популярности.

Широкі штани, як центр осіннього образу
Образ с пальто. Фото из Instagram

Белые брюки с рубашкой и кроссовками

Белые широкие брюки легко комбинируются с клетчатой рубашкой. Добавьте пару белоснежных кроссовок и получите современный городской образ, который одновременно выглядит аккуратно и удобно. В прохладную погоду можно накинуть легкий жакет или кардиган, чтобы создать многослойный эффект.

Білі широкі штани в тренді цього сезону
Стильный многослойный образ. Фото из Instagram

Джинсы широкие с высокой талией и кожаная куртка

Широкие джинсы с высокой талией отлично подчеркивают силуэт. Добавьте кожаный бомбер или куртку, и получится современный образ с ноткой бунтарства. Для осени особенно уместны грубые ботинки или ботильоны, а легкий шарф сделает лук уютным и завершенным.

Широкі штани та шкіряна куртка - база на кожен день
Модный образ на осень. Фото из Instagram

Широкие брюки в этом сезоне — это не просто комфорт. Они позволяют играть с текстурами, цветами и силуэтами, делая осенний гардероб стильным и разнообразным.

Ранее мы писали о том, какие джинсы постепенно теряют позиции в этом сезоне и что уже начали носить вместо них.

Также мы сообщали, какие осенние брюки сделают любой образ стильным и комфортным.

мода тренды образ стиль штаны
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации