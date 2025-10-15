Широкие брюки в нестандартных образах этой осени — фото

Девушка в молочных штанах. Фото: freepik.com

Широкие брюки уже несколько сезонов остаются одним из самых удобных и стильных вариантов для осени. Они позволяют чувствовать себя комфортно целый день и при этом выглядеть элегантно, независимо от того, куда вы идете. В этом сезоне стоит посмотреть на них как на базу для современного гардероба.

Новини.LIVE расскажет, какие образы можно создать с такими брюками.

Широкие брюки, как тренд сезона

Серые широкие джинсы со свитером и пальто

Серые широкие брюки — универсальная база. Добавьте к ним объемный вязаный свитер и пальто классического кроя — получится удачный образ для прогулок по городу или встреч в кафе. Свитер можно заправить частично спереди, чтобы подчеркнуть талию, а обувь выбрать в зависимости от настроения: грубые ботинки для стритстайла или лоферы для более аккуратного вида, или даже туфли-лодочки, которые сейчас на пике популярности.

Образ с пальто. Фото из Instagram

Белые брюки с рубашкой и кроссовками

Белые широкие брюки легко комбинируются с клетчатой рубашкой. Добавьте пару белоснежных кроссовок и получите современный городской образ, который одновременно выглядит аккуратно и удобно. В прохладную погоду можно накинуть легкий жакет или кардиган, чтобы создать многослойный эффект.

Стильный многослойный образ. Фото из Instagram

Джинсы широкие с высокой талией и кожаная куртка

Широкие джинсы с высокой талией отлично подчеркивают силуэт. Добавьте кожаный бомбер или куртку, и получится современный образ с ноткой бунтарства. Для осени особенно уместны грубые ботинки или ботильоны, а легкий шарф сделает лук уютным и завершенным.

Модный образ на осень. Фото из Instagram

Широкие брюки в этом сезоне — это не просто комфорт. Они позволяют играть с текстурами, цветами и силуэтами, делая осенний гардероб стильным и разнообразным.

