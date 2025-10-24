Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Тильда Суинтон показала, какие брюки подходят всем и всегда

Тильда Суинтон показала, какие брюки подходят всем и всегда

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 11:12
обновлено: 10:01
Брюки, которые никогда не выйдут из моды — образ с ними от Тильди Суинтон
Тильда Суинтон. Фото: instagram/swinton.tilda

Каждый сезон мода подбрасывает нам десятки новых трендов и, согласитесь, порой в этом потоке легко растеряться. Если хотите выглядеть актуально, но еще больше остаться собой, то эти брюки удачный выбор. Вообще одежда — это не просто вещи, это способ говорить с миром без слов.

Об этом пишет Cosmopolitan.

Реклама
Читайте также:

Вместо того, чтобы гнаться за последними тенденциями, стоит научиться слушать свой вкус. Именно он поможет создать решение, в котором будет комфортно и уверенно. Основой такого гардероба всегда останутся вещи, которые не теряют значения со временем — те, которые работают в любом сезоне.

Именно этого принципа поддерживаются звездные стилисты — те, кто формирует моду на красных дорожках и в повсеместных образах знаменитостей. Недаром аутфиты актрисы Тильди Суинтон часто остаются примером для подражания.

Какие брюки всегда будут актуальными

На этом Лондонском кинофестивале Тильда вновь подтвердила, что стиль — это не о показности, а о характере. Она появилась в лаконичных черных брюках из последней коллекции Chanel — тех самых, которые дизайнеры представили на Парижской неделе моды.

Універсальні штани, що завжди в тренді
Тильда Суинтон. Фото: Cosmopolitan

Модель с прямым кроем и оригинальным поясом, имитирующим заниженную посадку, выглядит одновременно элегантно и расслабленно. Это тот тип вещей, которые не привязаны к трендам и сезонам: они подходят для офиса, вечера с друзьями или мирового мероприятия.

Свой образ актриса завершила белой рубашкой и лакированными туфлями с острым носком — получился удачный пример сдержанной роскоши. Без особенностей, но с той узнаваемой уверенностью, которую можно носить вместо украшений.

Ранее мы писали о том, какие комфортные брюки можно смело приобрести на эту осень, чтобы выглядеть еще и стильно.

Также мы сообщали, какие брюки пришли на замену джинсам. Они подойдут любой фигуре.

мода знаменитости тренды стиль штаны
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации