Брюки, которые никогда не выйдут из моды — образ с ними от Тильди Суинтон

Тильда Суинтон. Фото: instagram/swinton.tilda

Каждый сезон мода подбрасывает нам десятки новых трендов и, согласитесь, порой в этом потоке легко растеряться. Если хотите выглядеть актуально, но еще больше остаться собой, то эти брюки удачный выбор. Вообще одежда — это не просто вещи, это способ говорить с миром без слов.

Об этом пишет Cosmopolitan.

Вместо того, чтобы гнаться за последними тенденциями, стоит научиться слушать свой вкус. Именно он поможет создать решение, в котором будет комфортно и уверенно. Основой такого гардероба всегда останутся вещи, которые не теряют значения со временем — те, которые работают в любом сезоне.

Именно этого принципа поддерживаются звездные стилисты — те, кто формирует моду на красных дорожках и в повсеместных образах знаменитостей. Недаром аутфиты актрисы Тильди Суинтон часто остаются примером для подражания.

Какие брюки всегда будут актуальными

На этом Лондонском кинофестивале Тильда вновь подтвердила, что стиль — это не о показности, а о характере. Она появилась в лаконичных черных брюках из последней коллекции Chanel — тех самых, которые дизайнеры представили на Парижской неделе моды.

Тильда Суинтон. Фото: Cosmopolitan

Модель с прямым кроем и оригинальным поясом, имитирующим заниженную посадку, выглядит одновременно элегантно и расслабленно. Это тот тип вещей, которые не привязаны к трендам и сезонам: они подходят для офиса, вечера с друзьями или мирового мероприятия.

Свой образ актриса завершила белой рубашкой и лакированными туфлями с острым носком — получился удачный пример сдержанной роскоши. Без особенностей, но с той узнаваемой уверенностью, которую можно носить вместо украшений.

