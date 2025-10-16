Видео
Україна
Видео

Обувь нового бренда, которая уже стала культовой среди модниц

Обувь нового бренда, которая уже стала культовой среди модниц

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 13:45
Обувь, за которой все модницы готовы стоять в очереди - трендовый новичок
Обувь Lili Curi. Фото: Vogue

Не каждый новый бренд обуви через месяц после запуска попадает на страницы Vogue. Но Lili Curia — настоящее открытие 2025 года. Во время Лондонской Недели моды редакторы и гости показов неоднократно замечали стильных посетителей в обуви этого бренда. Ее выбирали такие звезды, как Принцесса Джулия, Кира Найтли, Сидни Лима и Сьюки Уотерхаус.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

Истоки известного бренда обуви

Чили Палмер — дизайнер в третьем поколении, которая живет в Лондоне. Она училась в престижной миланской школе Arsutoria, где овладела искусством создания обуви и сумок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lili Curia (@lilicuria)

Модели Lili Curia — это современный взгляд на классическую обувь. Высокие шнурованные сапоги Isadora Boots или мюли Victoria Mules с оригинальным каблуком — каждая пара имеет свой характер и стиль. И хотя они выглядят как показательные, носить их хочется ежедневно. Именно поэтому бренд стал фаворитом лондонских it-girls и модных редакторов.

Также бренд полюбили художники, актеры, музыканты и стилисты. Среди них парижская художница Тали Леннокс, которая снялась в дебютной кампании бренда.

Бренд взуття, що більшість зірок вже полюбили
Стильная и оригинальная обувь. Фото: Vogue

Еще одно их преимущество — разумная цена. Несмотря на ручную работу, высококачественные материалы и продуманный дизайн, пары стоят от 350 до 580 долларов. Они из люксового сегмента, но остаются доступными.

Стильне взуття, що стало хітом осені-2025
Образ с трендовыми сапожками. Фото: Vogue

Сегодня Lili Curia задает новые правила британской моды. Эта обувь стильная, уверенная и настоящая. Ее уже носит Лондон, Париж и Милан. Элегантная, сексуальная и удобная, она доказывает, что мастерство и красота могут быть частью ежедневной жизни.

Ранее мы писали о том, какие туфли возвращаются в тренды и могут стать классикой осеннего сезона.

Также мы сообщали, что сапоги из крокодиловой кожи стали хитом осени и носят их в основном с джинсами.

мода тренды обувь стиль 2025 год
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
