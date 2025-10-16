Обувь, за которой все модницы готовы стоять в очереди - трендовый новичок

Обувь Lili Curi. Фото: Vogue

Не каждый новый бренд обуви через месяц после запуска попадает на страницы Vogue. Но Lili Curia — настоящее открытие 2025 года. Во время Лондонской Недели моды редакторы и гости показов неоднократно замечали стильных посетителей в обуви этого бренда. Ее выбирали такие звезды, как Принцесса Джулия, Кира Найтли, Сидни Лима и Сьюки Уотерхаус.

Истоки известного бренда обуви

Чили Палмер — дизайнер в третьем поколении, которая живет в Лондоне. Она училась в престижной миланской школе Arsutoria, где овладела искусством создания обуви и сумок.

Модели Lili Curia — это современный взгляд на классическую обувь. Высокие шнурованные сапоги Isadora Boots или мюли Victoria Mules с оригинальным каблуком — каждая пара имеет свой характер и стиль. И хотя они выглядят как показательные, носить их хочется ежедневно. Именно поэтому бренд стал фаворитом лондонских it-girls и модных редакторов.

Также бренд полюбили художники, актеры, музыканты и стилисты. Среди них парижская художница Тали Леннокс, которая снялась в дебютной кампании бренда.

Стильная и оригинальная обувь. Фото: Vogue

Еще одно их преимущество — разумная цена. Несмотря на ручную работу, высококачественные материалы и продуманный дизайн, пары стоят от 350 до 580 долларов. Они из люксового сегмента, но остаются доступными.

Образ с трендовыми сапожками. Фото: Vogue

Сегодня Lili Curia задает новые правила британской моды. Эта обувь стильная, уверенная и настоящая. Ее уже носит Лондон, Париж и Милан. Элегантная, сексуальная и удобная, она доказывает, что мастерство и красота могут быть частью ежедневной жизни.

