Спортивная классика в новом звучании — кофта, что стала хитом

Дата публикации 26 октября 2025 08:40
обновлено: 07:53
Модная кофта, которая неожиданно стала хитом осени — сочетание удобства и стиля
Худи в сочетании с джинсовой курткой. Фото: Vogue

Худи — это классика осени, однако в спортивном исполнении. В этом сезоне дизайнеры решили добавить такой кофте свежести и использовать ее не только в спортивных луках, но и в элегантных и нарядных образах.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

Как носить худи этой осенью

Классические модели оверсайз худи не выходят из моды годами. Однако если раньше такая одежда была предназначена сугубо для повседневных и спортивных луков, то в этом сезоне она получила новое предназначение. Теперь эту кофту модно сочетать с платьями, рубашками и мини-юбками.

Яка кофта неочікувано стала хітом осені
Элегантный образ с худи. Фото: Vogue

Модные бренды предлагают худи с прозрачными сетчатыми элементами или кружевом. Стилисты советуют надевать такие модели поверх атласного платья или сочетать их с классической рубашкой и брюками. И сразу, казалось бы, чисто спортивная кофта становится идеальным дополнением к классическому образу.

Яка кофта неочікувано стала хітом осені
Классический образ с худи. Фото: Vogue

Для нарядного лука худи можно комбинировать с макси-юбкой. Такое сочетание будет выигрышным, однако более спортивным. Если же вы хотите сделать образ более нарядным — наденьте худи вместе с удлиненным жакетом или тренчем.

Яка кофта неочікувано стала хітом осені
Образ с худи и юбкой. Фото: Vogue

Органично худи чувствует себя не только в женском, но и в мужском нарядном гардеробе. Такая кофта удачно сочетается с рубашкой, черными джинсами, галстуком и массивными лоферами.

Яка кофта неочікувано стала хітом осені
Мужской образ с худи. Фото: Vogue

Поскольку в этом сезоне в моде удобство, то худи станет идеальным выбором на осень. Оно не только даст ощущение комфорта, но и поможет самовыразиться.

Напомним, ранее мы писали о том, какие джинсы в моде этой осенью. Их обожает Виктория Бекхэм.

Также мы рассказывали о том, с чем носить кардиган. Эти образы подойдут всем.

Кристина Колосова - Редактор
Автор:
Кристина Колосова
