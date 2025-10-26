Модная кофта, которая неожиданно стала хитом осени — сочетание удобства и стиля

Худи в сочетании с джинсовой курткой. Фото: Vogue

Худи — это классика осени, однако в спортивном исполнении. В этом сезоне дизайнеры решили добавить такой кофте свежести и использовать ее не только в спортивных луках, но и в элегантных и нарядных образах.

Об этом пишет Vogue.

Как носить худи этой осенью

Классические модели оверсайз худи не выходят из моды годами. Однако если раньше такая одежда была предназначена сугубо для повседневных и спортивных луков, то в этом сезоне она получила новое предназначение. Теперь эту кофту модно сочетать с платьями, рубашками и мини-юбками.

Элегантный образ с худи. Фото: Vogue

Модные бренды предлагают худи с прозрачными сетчатыми элементами или кружевом. Стилисты советуют надевать такие модели поверх атласного платья или сочетать их с классической рубашкой и брюками. И сразу, казалось бы, чисто спортивная кофта становится идеальным дополнением к классическому образу.

Классический образ с худи. Фото: Vogue

Для нарядного лука худи можно комбинировать с макси-юбкой. Такое сочетание будет выигрышным, однако более спортивным. Если же вы хотите сделать образ более нарядным — наденьте худи вместе с удлиненным жакетом или тренчем.

Образ с худи и юбкой. Фото: Vogue

Органично худи чувствует себя не только в женском, но и в мужском нарядном гардеробе. Такая кофта удачно сочетается с рубашкой, черными джинсами, галстуком и массивными лоферами.

Мужской образ с худи. Фото: Vogue

Поскольку в этом сезоне в моде удобство, то худи станет идеальным выбором на осень. Оно не только даст ощущение комфорта, но и поможет самовыразиться.

