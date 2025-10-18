Видео
Универсальная юбка — какая модель подойдет на осень и зиму

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 09:19
обновлено: 09:19
Осенняя покупка, которая будет актуальна и зимой — базовая юбка
Замшевая мини-юбка. Фото: Instagram

Замшевая юбка не теряет актуальности. В этом сезоне она станет самой удачной инвестицией, ведь носить ее можно как осенью, так и зимой. Такая вещь гардероба сочетает в себе комфорт и роскошь одновременно.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Самая универсальная юбка на осень и зиму

Стилисты отмечают, что замшевая юбка станет лучшим выбором для тех, кто хочет приобрести не только красивую и стильную, но и универсальную вещь. Она прекрасно подойдет как на осень, так и на зиму. Длина такой юбки может быть разной — в моде и мини, и миди.

Чому замшева спідниця буде універсальною
Коричневая замшевая юбка. Фото: Instagram

Наиболее популярный оттенок, который не потеряет актуальности еще долго, — коричневый. В осенне-зимнюю пору такой цвет будет наиболее универсальным и даже базовым. Он удачно сочетается с белым, черным, молочным или яркими оттенками.

Носить замшевую юбку можно с легкими блузами, рубашками или свитерами. Классическое сочетание — хлопковая белая рубашка и короткие сапоги. Расклешенная модель в стиле гофре будет хорошо сочетаться с обувью на каблуках. А вот к замшевой юбке-карандаш до колена подойдет светлая рубашка и жакет в тон.

Чому замшева спідниця буде універсальною
Стильная замшевая юбка. Фото: Instagram

Замшевая юбка оказалась на пике популярности из-за своего классического вида. Модели, которые были модными в 70-80-х, уверенно держат лидерские позиции в топах вещей на осень и зиму и сейчас, ведь это классика, что уже вне времени. Замшевая юбка — это идеальное сочетание бархатной нежности и комфорта. Она подойдет тем, кто ценит не только стиль, но и удобство.

Напомним, ранее мы писали о том, с чем носить длинную джинсовую юбку. Она стала хитом этой осени.

Также мы рассказывали о том, какие джинсы стали популярными этой осенью. Эти варианты подойдут под любой образ.

осень тренды зима советы стиль юбки
Кристина Колосова - Редактор
Автор:
Кристина Колосова
